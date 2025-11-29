Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜南非多名男子受骗 赴俄受训「做保镳」变上前线打仗

即时国际
更新时间：18:10 2025-11-29 HKT
发布时间：18:10 2025-11-29 HKT

南非传出17名男子以「保镳培训」为由被骗往俄罗斯，以为受聘做保镳，结果却被推上乌克兰前线打仗。南韩政府正在调查此事，前总统祖马（Jacob Zuma）的女儿祖马-桑布德拉（Duduzile Zuma-Sambudla）被指涉案，周五宣布辞任议员。

祖马-桑布德拉周五出席「民族之茅」的记者会。 法新社
其中一名受骗男子是40岁的西福（Sipho）。其身在南非的兄弟索拉尼（Xolani）对英国广播公司（BBC）表示，西福 7月8日离开南非，以为自己要受训成为「民族之茅」（非洲民族议会的准军事部队分支）保镳人员。一行人抵达俄罗斯后，被要求签署用俄语写的合约，他们完全看不懂。

南非前总统祖马也是「民族之茅」领袖。 法新社
签全俄语不知名合约

他们向祖马-桑布德拉和另一名招募者求助，两人前往俄罗斯要求「相信我们吧」让众人签了合约。最终受训几周后，他们在8月被带到乌克兰并分道扬镖，西福被送到顿涅茨克。西福向家人发送语音讯息说：「我们离前线很近，大概有只10公里。」

南非前总统祖马。路透资料图
另一名失业、育有3个孩子的46岁男子也报称受到祖马女儿招揽，抵达俄国后发现不对劲。所谓的保镳训练人员给了他军装和一支步枪，并将他带到俄国南部城市罗斯托夫（Rostov）。不久之后，他就身处乌克兰战争前线，睡战壕，周围是坦克、无人机和猛烈的砲火。该男子坦言：「我们被骗了」，且目前仍困在俄国，并因害怕遭到报复而要求匿名。

枪林弹雨睡战壕

南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）办公室表示，本月已有17名南非人向政府发出求救讯号，请求将他们从乌克兰战场中拯救出来。拉马福萨宣布将调查这些人是如何被骗至乌克兰。祖马-桑布德拉11月23日已被问话。

