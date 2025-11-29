大阪世博爆红洗澡机上市 盛惠297万 有酒店买下供住客体验

日本科技公司Science在今年大阪世博展出的自动洗澡机轰动全场，现已上市开卖，售价高达6000万日圆（约297万港元）。由于产品稀有，该公司只打算限量生产约50台。而首台洗澡机已由大阪一家酒店买下，准备提供给住客体验。

胶囊式设计 限量生产50台

这款自动洗澡机为胶囊式设计，名为「未来人体清洗机」，使用方式就像进入一台豪华的洗澡舱：人只要躺进去、关上盖子，机器便会在音乐声中自动完成全身清洁，宛如「没有旋转的洗衣机洗澡版」。

大阪世博爆红洗澡机上市，盛惠297万。i-feel-science.com

这款自动洗澡机为胶囊式设计，名为「未来人体清洗机」。公司官网

使用方式就像进入一台豪华的洗澡舱，图为公司产品说明。株式会社サイエンス

人只要躺进去、关上盖子，机器便会在音乐声中自动完成全身清洁。Science

今年10月落幕的大阪世博会曾展示原型机，吸引大批民众排队参观；6个月展期累积超过2700万人次入场。

源自1970年大阪世博自动洗澡概念

这项产品其实源自1970年大阪世博的自动洗澡概念，Science社长当年只有10岁，深受启发，如今终于将童年梦想升级实现。

公司董事前仓祐子表示，这台洗澡机不仅洗净身体，还能「净化心灵」，并具备心跳与生命征象监测功能。

山田电铁下单 以吸引顾客

Science原本只展示原型，直到一间美国度假村询问是否可能商业化，公司才决定量产。

除了首台成品由大阪一家酒店购买外，日本大型家电零售商山田电机也已下单，打算用来吸引民众进店。