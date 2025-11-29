婚姻平权 | 东京高院裁定禁同性婚姻合宪 同志怒吼：会战斗到底

日本东京高等法院周五裁定，日本禁止同性婚姻的法律符合宪法。由于过去多数地方法院裁定禁止同性婚姻违宪，这项判决不仅推翻了全国法院趋势，更令日本成为十国集团（G7）中唯一未完全承认同性伴侣合法地位的国家，人权团体抨击这是倒退的一步。

G7唯一未承认同性婚姻国家

此前札幌、大阪等地方法院都曾裁定禁止同性婚姻的法律违宪，为日本推动婚姻平权带来希望，但今次东京高院的裁决，却令聚集在法院外的原告及法律团队失望与愤怒。

大批同志聚集在东京高等法院外。美联社

地方法院都曾裁定禁止同性婚姻的法律违宪，为日本推动婚姻平权带来希望。路透社

高院法官东谷步指出，同性婚姻相关法律应先在国会中进行审议，因此作出相关禁令合宪判决。

原告：无法理解裁决结果

法院外的原告们高举「不公判决」的标语抗议，原告之一的河内志乃指出无法理解裁决结果，她质疑地表示：「这就是正义吗？法院到底有没有在看我们？有没有考虑到下一代？」

她的伴侣鸠谷裕美则对司法体系是否「站在我们这一边」表示怀疑，但她也坚定地说，他们会「持续战斗下去」。

国际特赦：破坏性倒退

国际特赦组织批评这项裁决是婚姻平权道路上的「破坏性倒退」，并呼吁日本政府必须积极推动同性婚姻合法化，让同志伴侣能充分享有与异性恋伴侣相同的婚姻权利。

日本目前是G7中唯一尚未完全承认同性婚姻的国家。在亚洲地区，目前也仅有台湾、泰国和尼泊尔实现同性婚姻合法化。

尽管东京高院的判决结果不尽人意，但此案仍将被提交至最高法院进行最终审理，同志社群表示努力不会停止。