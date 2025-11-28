日本北海道知事批准重启北海道核电厂

日本北海道岛上唯一的核电厂泊核能发电厂，周五获得当地知事铃木直道的关键支持，进一步推动该国最北端地区重启核能发电的计划。

铃木直道周五在地方立法议会会议上表示：「我认为使用核能是一个切实可行的选择。」他的这番话实际上为重启北海道电力公司泊（Tomari）核电厂3号机组扫清了障碍，尽管正式重启安排仍需后续跟进。

铃木表示，该装置在停产十多年后重新启动，将有助于降低电价，确保电力供应稳定，并有助减少排放。他还补充说，他计划听取当地居民的意见，并前往现场检查安全措施。

计划2027重启3号机组

2011年福岛核灾后，日本核电产业被迫关闭，一度停滞不前。如今，北海道核电厂的命运备受关注。根据福岛事故后的安全规则，日本33座可运作的反应器中仅有三分之一重启，而每次重启需获得当地政府的明确支持。

北海道电力公司正在为核电厂建设必要的安全设施，包括兴建一座19米（62英尺）高的海堤。该公司社长斋藤进在3月表示，公司计划在2027年初重启3号机组，并在2030年代上半叶重启该电厂的其他两台机组。

半导体晶片制造商们也指望北海道工厂能够为在该县建设中的工厂提供稳定的绿色电力供应。

北海道唯一一座核电厂

据称，泊核电厂的复工将对北海道的电价产生重大影响。该电站是北海道电力公司营运的唯一一座核电厂。泊核电厂3号机组于2009年投入运行，是日本最新的核电厂，并于今年7月获得日本监管机构的复工许可。

上周，日本新潟县知事花泉英世正式批准东京电力公司重启柏崎刈羽核电站，该核电站是世界上最大的核电，对于日本而言这是一个具有重大象征意义的时刻，因为日本正打算重启核能应用，并寻求大幅减少能源结构中的碳排放。