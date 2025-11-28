Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国民警卫兵遇袭亡 特朗普启动19国绿卡审查

即时国际
更新时间：10:21 2025-11-28 HKT
发布时间：10:21 2025-11-28 HKT

美国总统特朗普周四公布，在白宫附近遭枪击的2名国民警卫军之一的（Sarah Beckstrom）伤重不治，而另一人正在与死神搏斗。特朗普同时指示移民局针对19个受关注国家的绿卡（永久居留）持有人启动全面审查。

特朗普向美军发表感恩节视讯讲话时公布贝克斯特罗姆死讯，形容贝克斯特罗姆是「备受尊敬、年轻有为的人」，并表示另一名年轻人、24岁的沃尔夫（Andrew Wolfe）正在与死神搏斗，情况非常糟糕。

贝克斯特罗姆不幸伤重死亡。路透社
贝克斯特罗姆不幸伤重死亡。路透社
特朗普向美军发表感恩节视讯讲话时，公布贝克斯特罗姆死讯。法新社
特朗普向美军发表感恩节视讯讲话时，公布贝克斯特罗姆死讯。法新社
特朗普指示移民局针对19个受关注国家的绿卡（永久居留）持有人启动全面审查。法新社
特朗普指示移民局针对19个受关注国家的绿卡（永久居留）持有人启动全面审查。法新社

美国公民及移民服务局局长埃德洛周四在社交媒体上发声明说，特朗普已指示该局对来自美国政府所称「受关注国家」的绿卡持有者，严格地重新审查。

涉缅甸、伊朗、古巴及委内瑞拉等国

当被问及哪些国家被列为「受关注国家」时，公民及移民服务局援引一份6月发布的总统公告。根据该公告，美国白宫以「国家安全」等为由，宣布对阿富汗、缅甸、乍得等12国公民实施全面入境限制，并局部限制布隆迪、古巴、海地、伊朗及老挝等7国公民入境美国。受到限制国家还包括伊朗、委内瑞拉、塞拉利昂及土库曼等。

当局表示，周三（26日）在华盛顿涉嫌枪击2名国民警卫队军的一名阿富汗移民，是2021年透过一项重新安置计划进入美国。事发后数小时，美国国籍及移民局（USCIS）宣布，立即、无限期暂停所有与阿富汗国民相关的移民申请。

国土安全部周四表示，特朗普政府将把范围扩大至审查所有拜登政府时期获准的庇护案件。

FBI：启动恐怖主义调查

联邦调查局周四搜查华盛顿州和圣迭戈多处房产，进行恐怖主义调查。FBI局长帕特尔在华府的记者会上说，调查人员从嫌犯位于华盛顿州的住处没收多项电子设备，包括手机、笔记型电脑及iPad，并查问嫌犯亲属。

司法部长邦迪表示，政府计划以恐怖主义罪名起诉枪手，并寻求至少终身监禁的刑罚。枪手面临3项持械意图杀人罪及一项在暴力犯罪期间持有枪械罪的指控，在其中一名国民警卫军伤重不治后，枪手会被以一级谋杀罪起诉。

嫌犯曾在阿富汗与美方伙伴合作

当局已公布犯嫌是29岁的拉坎瓦尔（Rahmanullah Lakanwal），他与妻子和5个孩子住在华盛顿州。拉坎瓦尔在与警方交火时受伤，随后被捕。

帕特尔表示，拉坎瓦尔过去在阿富汗战争期间，曾与美方伙伴合作。

拉坎瓦尔是在2021年依据「欢迎盟友行动」入境美国。这项前总统拜登执政时期的计划，旨在安置于阿富汗战争期间协助美军、在塔利班组织夺权后担心遭报复的数以千计阿富汗人。

