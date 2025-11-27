俄健身网红丧食增重推销减肥班 日食一万卡1个月猝死

俄罗斯一名30岁健身网红为了推销他的减肥班，自制一项「饮食马拉松」挑战，疯狂暴吃垃圾食物让自己增重最少25公斤，然后再展示减磅功力，以奖金吸引粉丝一起减肥。然而他增重仅达目标一半就感到身体不适，不幸在睡梦中猝死。

报称不适死于心脏衰竭

据外媒报道，这名健身教练兼网红努扬津（Dmitry Nuyanzin），来自俄罗斯奥伦堡。在死前一天，他取消了教练课程，并向朋友表示身体不适，打算去看医生，结果他在睡梦中因心脏衰竭死亡。

努扬津过去几星期每天吃高达10000卡路里，他在社交媒体上记录了自己的疯狂饮食，包括早餐吃一大盘面包、半个蛋糕；午餐是淋满蛋黄酱的水饺；晚餐则是1个汉堡包加2份薄饼，还额外吃零食。

上周他在Instagram上最后一则帖文就是一边吃着乐事薯片（Lays），一边展示体重105公斤的大肚腩，他在1个月内重了13公斤。他还跟粉丝承诺，只要体重超过100公斤的人，能够在新年前减掉10%的体重，就能获得1万卢布（约1000港元）的奖金。