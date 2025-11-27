Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教宗良十四世上任后首次外访 赴土耳其将晤埃尔多安

更新时间：19:15 2025-11-27 HKT
天主教教宗良十四世（Pope Leo）27日展开5月上任以来的首次外访行程，首站先访问土耳其，预料将呼吁中东和平，并敦促长期分裂的基督信仰教会团结。在前往安卡拉的途中，教宗总结此行的信息时说：「尽管存在差异，尽管宗教信仰不同，尽管信仰不同，所有男女，都可以真正成为兄弟姐妹。」

路透社报道，这位美国籍教宗选择以主要为穆斯林人口的土耳其作为首次外访的目的地，将参与具有里程碑意义的尼西亚大公会议（First Council of Nicaea）1700周年纪念活动。

良十四世将在土耳其逗留3天，行程包括参观蓝色清真寺，与其他宗教领袖举行会晤以显示进行宗教间对话的意愿，也会与土国总统埃尔多安会面及向政治领袖发表谈话。前教宗方济各和本笃十六世都曾到访蓝色清真寺。

教宗稍后将于30日转往黎巴嫩访问，预计关键主题是和平。黎巴嫩是中东地区基督徒比例最高的国家。尽管以色列本周较早前空袭贝鲁特，教宗并未改变到访黎巴嫩的计划。

关注梵蒂冈事务的意大利学者法乔利（Massimo Faggioli）说，这是一趟非常重要的外访行程，「因为我们对良十四世的地缘政治观点所知不多，这是他首次有机会阐明看法」。

