马克龙将宣布恢复志愿兵役　应对俄罗斯威胁

据法新社报道，法国总统马克龙将于周四宣布，鉴于俄罗斯的威胁日益增加以及欧洲爆发新冲突的风险升高，法国将恢复自愿兵役。

法国目前有约20万名现役军人和4.7万名后备役军人，预计到2030年将分别扩增至21万与8万。

法国总统马克龙即将宣布恢复志愿兵役，以应对俄罗斯的威胁。美联社

一位不具名总统府官员透露，马克龙预计于格林威治时间上午10时（本港下午6时），在造访法国东南部阿尔卑斯山一支步兵旅时宣布上述改革。

这项宣布正值俄罗斯全面入侵乌克兰3年半之际。马克龙和其他法国官员警告，莫斯科可能不会止步于乌克兰边界。法军总参谋长曼顿（Fabien Mandon）上周警告，法国必须准备好「失去孩子的准备」，并称俄罗斯「正准备在2030年前与我们的国家发生冲突」。这番言论在国内引起轩然大波。

马克龙向RTL广播电台透露，他将宣布一项「国民服役的新形式」，但未透露细节。知情人士向法新社透露，当局计划第一年训练2000至3000名志愿军，目标是逐步增加至每年5万人，采自愿原则。

欧洲约有十几个国家仍保留某种形式的征兵制度，但方式并不一致。除了法国，近期拉脱维亚、立陶宛等国家也重启征兵制度。