美2名国民警卫军白宫附近遭枪击 疑犯为阿富汗公民已落网

美国两名来自西维吉尼亚州的国民警卫队成员在白宫附近遭到枪击，美国联邦调查局长巴特尔表示，2人遭到「可怕的暴力攻击」，目前伤势危急。美国警方说，嫌疑人已被逮捕、是29岁的阿富汗公民拉赫曼努拉·拉坎瓦尔，他于2021年进入美国。美国国防部长赫格塞思表示，美总统特朗普（Donald Trump）已下令向华盛顿特区增派500名士兵国民警卫军进驻华府，确保美国首都安全。

特朗普加派500人进驻

西维吉尼亚州州长莫瑞西（Patrick Morrisey）稍早在X平台发文表示，在白宫附近遭到枪击的2名国民警卫军不治。但他随后发文改口说，目前收到关于这2名国民警卫军状况的消息「相互矛盾」，等到获得更完整的资讯后，将提供更新讯息。

美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）下午在事发现场附近举行记者会表示，2名英勇的国民警卫军遭到「可怕的暴力攻击」，两人目前情况危急；政府将结合联邦、州与地方所有执法力量，确保找出加害者并将其绳之以法。

法新社引述华盛顿市长穆里尔·鲍泽（Muriel Bowser）称，这是一宗「有预谋的枪击事件」，她说：「该枪手已被拘留。」

美联社引述一名执法人员报道，一名已被拘留的疑犯也中弹受伤，但伤势据信并未危及生命。另一名官员表示，执法人员正在调阅现场监视器影片，相信疑犯当时在接近国民警卫军后拔枪。

官员指出，至少有一名国民警卫军与枪手交火。调查人员正试图厘清枪手的动机，包括是否因任何特定理由而针对国民警卫军动手。

新华社引述美媒的报道说，枪击事件发生时，特朗普位于佛罗里达州的西棕榈滩。

白宫新闻秘书莱维特说，白宫已处于封锁状态。她说：「白宫已经了解并积极关注这一悲剧事件。总统已听取了汇报。」

西维州遵照美国总统特朗普的命令，派遣国民警卫军进驻美国首都华府。特朗普称，派国民警卫军进驻是为了改善首都治安，但据报，美国司法部数据显示，2024年华府的暴力犯罪率降至30年来最低。

美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）向媒体表示，今天这宗枪击事件发生在距离白宫仅几步之遥的地方，「这是不能容忍的」。「这就是为什么特朗普总统已要求我，我也将要求陆军部长与国民警卫军，向华府增派500名国民警卫军」。

特朗普8月起在华盛顿特区部署国民警卫军，称此举将「重建法治、秩序与公共安全」，还将特区警察局置于联邦直接控制之下。此举引发部分民众不满，9月曾有数以千计的民众走上华府街头抗议，要求特朗普停止在美国首都部署国民警卫军。

美联社报道，政府最新数据显示，目前共有2188名兵力被指派到华府执行联合特遣部队任务。