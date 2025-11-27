Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美2名国民警卫军白宫附近遭枪击 疑犯为阿富汗公民已落网

即时国际
更新时间：10:37 2025-11-27 HKT
发布时间：10:37 2025-11-27 HKT

美国两名来自西维吉尼亚州的国民警卫队成员在白宫附近遭到枪击，美国联邦调查局长巴特尔表示，2人遭到「可怕的暴力攻击」，目前伤势危急。美国警方说，嫌疑人已被逮捕、是29岁的阿富汗公民拉赫曼努拉·拉坎瓦尔，他于2021年进入美国。美国国防部长赫格塞思表示，美总统特朗普（Donald Trump）已下令向华盛顿特区增派500名士兵国民警卫军进驻华府，确保美国首都安全。

特朗普加派500人进驻

西维吉尼亚州州长莫瑞西（Patrick Morrisey）稍早在X平台发文表示，在白宫附近遭到枪击的2名国民警卫军不治。但他随后发文改口说，目前收到关于这2名国民警卫军状况的消息「相互矛盾」，等到获得更完整的资讯后，将提供更新讯息。

美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）下午在事发现场附近举行记者会表示，2名英勇的国民警卫军遭到「可怕的暴力攻击」，两人目前情况危急；政府将结合联邦、州与地方所有执法力量，确保找出加害者并将其绳之以法。

法新社引述华盛顿市长穆里尔·鲍泽（Muriel Bowser）称，这是一宗「有预谋的枪击事件」，她说：「该枪手已被拘留。」

美联社引述一名执法人员报道，一名已被拘留的疑犯也中弹受伤，但伤势据信并未危及生命。另一名官员表示，执法人员正在调阅现场监视器影片，相信疑犯当时在接近国民警卫军后拔枪。

官员指出，至少有一名国民警卫军与枪手交火。调查人员正试图厘清枪手的动机，包括是否因任何特定理由而针对国民警卫军动手。

新华社引述美媒的报道说，枪击事件发生时，特朗普位于佛罗里达州的西棕榈滩。

白宫新闻秘书莱维特说，白宫已处于封锁状态。她说：「白宫已经了解并积极关注这一悲剧事件。总统已听取了汇报。」

西维州遵照美国总统特朗普的命令，派遣国民警卫军进驻美国首都华府。特朗普称，派国民警卫军进驻是为了改善首都治安，但据报，美国司法部数据显示，2024年华府的暴力犯罪率降至30年来最低。

美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）向媒体表示，今天这宗枪击事件发生在距离白宫仅几步之遥的地方，「这是不能容忍的」。「这就是为什么特朗普总统已要求我，我也将要求陆军部长与国民警卫军，向华府增派500名国民警卫军」。

特朗普8月起在华盛顿特区部署国民警卫军，称此举将「重建法治、秩序与公共安全」，还将特区警察局置于联邦直接控制之下。此举引发部分民众不满，9月曾有数以千计的民众走上华府街头抗议，要求特朗普停止在美国首都部署国民警卫军。

美联社报道，政府最新数据显示，目前共有2188名兵力被指派到华府执行联合特遣部队任务。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
39分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
4小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
52分钟前