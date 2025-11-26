特朗普感恩节特赦两火鸡 挖苦拜登「特赦无效」 禽流感令民众挨贵火鸡

美国总统特朗普（Donald Trump）重返白宫后，首次主持感恩节前的传统「特赦火鸡」仪式，两只来自北卡罗来纳州的四个月大火鸡获「免于上餐桌」，但特朗普借机火力全开，讽刺前总统拜登及多名民主党领袖。

特朗普嘲拜登「特赦无效」 指只有亨特例外

特朗普与第一夫人梅拉尼亚（Melania Trump）周二在白宫出席仪式。他揶揄称，拜登在任时以「自动签名笔」大量特赦人士，并宣称拜登去年特赦火鸡「完全无效」，唯一有效的是特赦儿子亨特。

特朗普说：「昏昏欲睡的拜登去年用自动签名笔特赦火鸡，我宣布那些特赦全部无效——除了亨特，他在哪？那是唯一有效的。」

拜登去年12月曾为卷入逃税与非法持枪官司的儿子亨特发出特赦，引来共和党批评。拜登今年受访时承认，有时因特赦名单庞大会用自动笔签署，但强调所有决定均由他亲自拍板。

矛头再指舒默与佩洛西：永不特赦

特朗普亦不忘嘲讽民主党重量级人物，表示本想将两只火鸡命名为参议院民主党领袖舒默与前众议院议长佩洛西，但「永远不会特赦这两个人」。

禽流感肆虐 美国今年火鸡批发价飙逾四成

仪式背后，火鸡供应面临压力。美国农业部透露，过去三个月，全国已有超过 200万只火鸡 因禽流感死亡，预料今年感恩节火鸡批发价将飙升逾四成。

此外，特朗普政府加征钢铁和铝材关税，推高罐头食品成本。一些食品生产商已表示将调高零售价，每罐料加价约 0.4美元。

特朗普则强调，政府致力压抑通胀，相信美国经济「正在逐步改善」。