移英港人忧BNO「5+1」取永居门槛「加辣」 内政部：考虑设过渡安排

英国政府日前公布改革永居（ILR）申请咨询文件，并提出多项提高椚槛建议，包括提高英语程度至B2，以及引入每年不少于12,570英镑的收入门槛，引发在英港人社群广泛关注。当地下议院昨日（25日）早上就「白皮书改革对人道签证途径的影响」展开辩论，当中BNO签证成为焦点。内政部移民及公民事务大臣塔普（Mike Tapp）回应指，政府现阶段对所有咨询内容均「未有定案」，但透露正就BNO港人等群组是否可获「过渡安排」（transitional arrangement）咨询意见，并强调会将议员忧虑纳入考虑。

塔普在辩论中明确指出，BNO签证途径属于「earned settlement framework」的一部分，意味官方文件所列的新要求原则上同样适用于BNO申请者，除非政府最终批准豁免或订立过渡安排。

相关新闻：BNO港人移英门槛恐提高 内政部咨询文件：英文须达B2水平 设入息条件

他称：「新的强制性要求属于基本要求，我们认为希望在英国定居的人士，一般应能达到。但政府正广纳意见，包括部分群组是否应获豁免。现阶段未有任何决定。」

此表态与外界早前质疑文件未清楚列明豁免安排的情况一致，显示政府暂不会即时澄清BNO的适用方式，似重演年初「5＋1途径是否保留」拖延至最后一刻才公布的做法。

跨党派关注 议员指新规将重挫BNO家庭

辩论中共27名跨党派议员发言。不少议员直指，新收入与英语要求将「沉重打击」在英港人，强调BNO从来不是经济移民途径，不少港人家庭「收入低、资产高」，未必能符合固定收入门槛；语文方面，更有数千名港人已通过B1英语测试，如改为B2，过往努力将被否定。

议员引述一项5,000名BNO持有人参与的调查，指若新要求落实，仅8%家庭有信心所有成员可于五年后申请永居。议员又列出五大高风险群组，包括自雇者、家庭照顾者、学生、年长配偶及英语能力较弱者，促政府为现有BNO持有人提供豁免、或至少设置过渡期，不应追溯适用。

政府：愿考虑豁免、过渡安排及以资产取代收入

塔普回应指，政府「有兴趣」研究是否为特定群组提供过渡安排，包括弱势社群及BNO签证持有人。他强调会就英语要求、收入与资产的弹性安排、以及豁免条件逐一咨询，并形容议员发言「颇具说服力」。

他说：「我们正在听取意见，包括是否以资产补充收入门槛、是否为现有人士设过渡安排、以及是否豁免部分群组。所有决定将在咨询期完结后作出。」

料沿用「祖父条款」？

塔普没有交代「过渡安排」所指为何？但有政策分析人士指，英国政府历来在移民制度重大变动时，不时采用「祖父条款」（grandfather clause），即新规不追溯法例生效前的旧有申请人，例如技术移民签证自明年起要求新申请者达到B2英语水平，但已领取首签者则毋须补考。

至于豁免，可能只限于长者及18岁以下人士。

英国政府于11月20日公布改革咨询文件，计划在5＋1架构内加入语文及收入要求，咨询期为12周。塔普强调政府现时仍属「倾听阶段」，最终结果需待完成咨询后才公布。