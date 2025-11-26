英刑审制度拟大改革 陪审团或只审谋杀或强奸案 法界斥八百年最大冲击

英国司法制度或将迎来八百年来最大变革。《泰晤士报》25日披露，英国副首相兼司法大臣林德伟（David Lammy）正推动重大司法改革，计划撤销大部分案件的陪审团审讯制度，只将谋杀、强奸、误杀及具「公众利益」的少数案件保留陪审团，其余案件则改由法官独自审理，引发法律界强烈反弹。

因应法院积案 政府称「无权利要求陪审团审讯」

据报，林德伟本月向政府内部发出备忘，指英格兰及威尔斯刑事法庭积压案件接近8万宗，已构成危机，并强调「国内并无绝对权利要求陪审团审讯」，认为必须采取「激烈手段」清理积案。

林德伟提出建立新级别法院，由法官独任审理所有刑期不超过五年的案件。此方案远超法官利夫森（Sir Brian Leveson）早前建议的「中级法院」模式（由法官与两名治安法官共同审案）。政府预计此改革将令多达75%的案件不再由陪审团审理，而此举措需要经国会通过新法例，最快明年初提出。

法律界批：摧毁英国司法精神 如「星室法庭」复辟

法律界反应极度强烈，批评此举形同「摧毁英国司法制度核心」：

* 刑事大律师公会主席 Karmy-Jones KC 直言政府「利用积案为借口削弱公众参与审讯的权利」，认为新制度「无助解决积案，反会摧毁司法公信力」。

* 大律师公会主席 Mills KC 指改革「缺乏实证支持」，未经试点便推行，形同「仓卒乱改」。

* 律师会主席 Evans 称此举是「对英国司法传统的根本性改写」。

有资深法律界人士更形容此改革为「800年来最大打击」，指其司法程序将形同15至17世纪臭名昭著、以秘密审讯闻名的「星室法庭」。

林德伟自身立场被指大逆转

值得留意的是，林德伟本人早年曾在政府委托下主持司法制度种族问题调查，并在报告中高度肯定陪审团制度，称其「能遏止偏见，是司法制度的成功故事」。他亦曾公开发文指「无陪审团审讯是坏主意」。

然而，如今其立场却出现180度转变，被政界批评为「掌权后改口」。

反对党影子司法大臣詹丽杰（Robert Jenrick）狠批工党政府「为行政失能付出代价」，称：「林德伟应该让法院加班审案，而不是废掉陪审团制度。」

积案为何如此严重？

司法部称，目前英格兰及威尔斯共有 约78,000宗案件积压，是有纪录以来新高。法律界则一致指责政府多年削减司法资源，包括裁减法院开审日数、法援制度崩溃、大批法官离职，以及法庭设施残破。

刑事大律师公会强调，「陪审团不是积案元凶，政府多年忽视司法系统才是根因」。

政府回应：仍未最后拍板

司法部发言人回应称，目前「未有最终决定」，强调政府「需要大胆的行动」解决积案问题。

外界预期，若政府强行推行此改革，势将爆发英国数十年来最大宪政争议。陪审团制度自《大宪章》以来一直被视为捍卫个人自由与公义的基石，是否会在今日被大幅削弱，将成全国焦点。