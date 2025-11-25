Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北韩3高中生奸杀女兵被立即处决 恳求「见父母最后一面」被拒

更新时间：16:45 2025-11-25 HKT
发布时间：16:45 2025-11-25 HKT

北韩3名男高中生性侵并杀害一名休假期间的女军人，尽管3人皆未成年，但当局仍然下令马上处决，强调致力打击青少年犯罪。

3个月内第2宗老师性侵案

根据脱北者组织媒体《SAND Times》引述，黄海北道苔滩郡一名女军人休假回家，不幸遇上巴士抛锚而决定独自走回家。3名高中生见状尾随，并将女兵带到偏僻处性侵，之后更因「被她看到脸」而将其残忍杀害。及后他们偷走女兵随身行李，假装若无其事搭乘巴士企图离开。

今年九月北韩一名女老师因被性侵而自杀。（示意图）iStock
今年九月北韩一名女老师因被性侵而自杀。（示意图）iStock
3名高中生偷走军人的行李却被巴士司机一眼认出。（示意图）iStock
3名高中生偷走军人的行李却被巴士司机一眼认出。（示意图）iStock

恰巧他们乘坐的巴士是女军人先前乘坐的那辆，司机一眼认出行李包心生疑惑，然后直接将巴士开往警察局报案，3名学生即场被捕，并坦承罪行。虽然3人皆是未成年人，但当局仍然下令马上处决。有传3人生前曾恳求机关「至少让我再看一次父母的脸」，但要求被无视，死刑已经执行。

北韩未成年人犯罪问题日益猖獗，今年9月在黄海道另一县市也传出学生性侵女老师的罪行，女老师愤而自杀，并在遗书上控诉：「如果这些孩子不被惩罚，我又怎么能站回讲台？」外界推测，北韩政府召开紧急会议，重点讨论并整顿「青少年不良行为」，设立小组严打犯罪。

 

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

 

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

 

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

