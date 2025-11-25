英国拟开征豪宅税 影响10万户 明公布预算案 填补财政黑洞

英国财政大臣李韵晴（Rachel Reeves）将于周三（明天）公布她的第二份财政预算案，《泰晤士报》昨日披露，预算案拟征豪宅税，逾10万个属于最贵一批的物业成为目标，平均每个物业每年征收4500镑（4.59万港元）的新附加费（即俗称的豪宅税），可望每年筹集约4亿至4.5亿英镑，帮助填补200亿镑的公共财政黑洞。

相关新闻：担心政治反弹 英财相放弃加入息税

消息指，这项豪宅税将加入现有的市政税中征收，以市政税机制为基础征收，采用「阶梯式」税率，对约240万个属于F、G及H三个最高税务等级的约240万个物业重新估值，当中最贵的一批物业将被征收附加费，平均每户需额外支付约4500镑，预计超过10万个物业受影响。拥有更昂贵房产的业主将支付更高的费用。

或导致高端住宅交投减少

由于必须先完成对F、G、H三个等级物业的大规模重估，这项豪宅附加税最快要到2028年才会落地生效。

在李韵晴的最初计划中，征税范围更广泛，起征点为价值150万镑的物业，涉及约30万户家庭。因担心「楼值高、手头紧」的人群受影响，尤其是伦敦等楼价昂贵地区，门槛随之提高至200万镑。预算责任办公室（OBR）指出，该计划可能导致高端住宅市场放缓，成交减少。政府官员则表示，该计划对房地产市场的影响微乎其微。

据传对退休金供款征税

豪宅附加税只是秋季预算案中一系列加税措施之一。李韵晴已放弃提高入息税，但据报将宣布对退休金供款征税，税额可能高达40亿镑；还将征收赌博税、电动车按里程收费税、旅游税。

预算案为遏制债务和资助公共服务而进行的加税措施，可能会进一步削弱其工党疲软的民调支持率。首相施纪贤承诺将推出一份「体现劳工价值观的工党预算」，誓言缩短国民保健服务（NHS）的等待时间，并缓解长期持续的生活成本危机。

但李韵晴面临重大挑战：一方面，她需要巩固工党在选民中的信誉，因为极右翼改革党（Reform UK）的支持率飙升；另一方面，她需要让投资者相信政府能够控制财政状况。经济师估计，李韵晴必须筹集约200亿镑才能达到收支平衡。鉴于英国目前庞大的财政赤字、高通膨及失业率攀升，这是一项艰巨的任务。

经济师估计，李韵晴必须筹集约200亿镑才能达到收支平衡。鉴于英国目前庞大的财政赤字、高通膨及失业率攀升，这是一项艰巨的任务。