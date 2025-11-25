特朗普：明年4月访华 回请习近平同年稍后访美 称中美关系非常牢固

美国总统特朗普表示，他已接受国家主席习近平邀请，计划于明年4月访问北京，并指已回请习近平于同年稍后以国事访问形式回访美国。若行程落实，将成为中美关系新一轮高层接触的重要标志。

特朗普在当地周一（24日）与习近平通电话后数小时，在社交平台透露上述消息。他形容两人的对话「非常好」，而且内容涵盖多项议题，包括乌克兰战事、芬太尼问题，以及大豆贸易等，并强调：「我们与中国的关系极其牢固！」（Our relationship with China is extremely strong! ）

特朗普在当地周一（24日）与习近平通电话后数小时，在社交平台透露上述消息。

美国总统特朗普表示，他已接受国家主席习近平邀请，计划于明年4月访问北京，并指已回请习近平于同年稍后以国事访问形式回访美国。美联社

相关新闻：中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场

特朗普又称，在与习近平的通话中，「为伟大的（美国）农民达成了一项非常好的、非常重要的协议，而且只会越来越好。」美国农业部长罗林斯（Brooke Rollins）同日表示，预计于两周内宣布一项惠及美国农民的援助计划，以及一项关于中国大豆采购的协议。

特朗普在贴文中又指，这次通话是10月底在南韩釜山「卓有成效会晤」后的延续，自那次会晤后，双方在确保协议落实方面已取得重大进展，现在可以「将目光放在更宏观的格局上」。

他表示，已接受习近平的邀请，将于4月访问中国，同时回请习近平在同年稍后对美国进行国事访问。他说，双方一致认为，保持紧密沟通十分重要，他也期待「与中国进行这样的沟通」。

习近平与特朗普于香港时间周一晚上通电话，北京方面率先公布通话内容，但并未提及任何有关国事访问的安排。中方通报指，两国元首讨论经贸、台湾及乌克兰等议题。习近平在通话中强调，台湾回归中国是「二战后国际秩序的组成部分」，并期望就乌克兰危机推动「公平、持久且具有约束力的和平协议」。

是次通话背景敏感，正值日本首相高市早苗近日声称若台海出现局势，日本军队可能介入，引发中方强烈反弹。日本是美国在印太地区重要盟友，有关言论令区内局势再度升温。