巴基斯坦边防警察总部遇袭 武装分子引爆自杀弹 酿至少6死5伤

巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省首府白沙瓦的边防警察部队总部，周一早上遭3名武装分子发动自杀式炸弹袭击，造成至少6人死亡，5人受伤。

事发于当地时间上午时8时10分，现场是白沙瓦市最繁忙道路之一的萨达尔路，巴基斯坦当局指，3名自杀式炸弹袭击者闯入边防警察部队总部，并在总部内引爆炸弹。该部队副指挥官伊克巴尔表示，3名军警在攻击中丧生，3名袭击者亦丧生。

相关新闻：

阿富汗与巴基斯坦和平谈判破裂 塔利班称停火协议仍维持

军警事后持枪戒备。美联社

事件造成至少6死5伤，大批军警到场。美联社

一名不愿透露姓名的高层官员告诉路透社：「第一名自杀式炸弹袭击者袭击了警察部队的正门，其他人则进入了院内。包括军队和警察在内的执法人员已经封锁该地区，并正在谨慎处理局势，因为我们怀疑总部内还有一些恐怖分子。」

现场发现炸弹客残肢

法新社记者在大门外看到了疑似炸弹客的残肢，大门上布满了弹孔。警察局长哈米德告诉法新社：「袭击已经结束，目前正在进行排爆行动，以确定是否还有未爆炸的弹药。」

开伯尔-普什图省与阿富汗接壤，事发后，白沙瓦道路已关闭，并由军队、警察和安全人员封锁。该部队发言人阿西姆表示，包括2名军警在内的5名伤者已被送往雷丁夫人医院。目前尚无任何武装组织声称对今次袭击负责。

与阿富汗边境紧张加剧

上月巴基斯坦和阿富汗爆发边境冲突后，在该地区活动的伊斯兰武装分子在最近数周加强袭击。这些攻击事件加剧巴基斯坦与阿富汗塔利班政府之间的紧张关系，巴基斯坦指控阿富汗塔利班窝藏这些武装分子，并称他们发动跨境袭击，但喀布尔否认指控。