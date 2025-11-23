泰国南部暴雨成灾　大马游客受困酒店待救援

泰国南部的宋卡府合艾暴雨成灾，因当地排水系统无法负荷庞大雨量，多地发生严重水灾，导致许多游客受困酒店。泰国总理阿努廷已飞往合艾勘灾，并指示全力救灾，当局也已安排车接送游客至机场。

泰国政府表示，由于持续降雨，泰国南部大部分地区的水位仍持续上升，目前共计10府约147万人受到影响，其中宋卡府的合艾（Hat Yai）淹水灾情相当严重，「曼谷邮报」（Bangkok Post）报道，目前有逾1000名游客滞留在合艾机场和合艾市区的酒店，政府已提供援助并调派大型卡车协助载运民众。

泰国南部合艾（Hat Yai）淹水灾情相当严重。 路透社

泰国观光暨体育部阿塔空（Atthakorn Sirilatthayakorn）昨晚视察合艾机场，并表示，由于严重洪灾导致前往市中心的交通困难，约有1000名旅客无法离开机场。他表示，机场管理部门已向滞留旅客提供食物、饮用水、急救用品等必需品。

泰国公共电视台（Thai PBS）则指出，许多受困在合艾市区酒店的游客来自马来西亚，他们抱怨酒店厨房和附近的便利商店也因淹水而关闭，且因水流湍急，离开酒店购买食物和水也变得困难又危险。

合艾是马来西亚人出游的热门目的地，马来西亚驻宋卡领事馆23日发声明表示，所有受困在合艾饭店的大马公民在各自酒店大厅集合等候，当局将展开救援行动，并呼吁暂时不要前往发生洪灾的泰南旅游。

泰国观光暨体育部常务秘书纳芮雅（Natthriya Thaweevong）则说，她已与农业部和交通部协调，安排船只或车将游客从酒店送至合艾机场。目前合艾机场仍开放，但除大型车辆外，其他车辆均无法通行。

民族报（The Nation）报道，泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）继昨天到合艾勘灾后，今天下午会再到合艾，了解淹水情况并指挥救灾工作。他向媒体表示，博他仑府（Phatthalung）和宋卡府是受灾最严重的地区，合艾由于地势低洼，水灾严重。

阿努廷补充，南部的洪灾与其他地区不同，若没有进一步降雨，南部的水通常会在3到4天内排入大海，但据他所悉，未来2天内可能会有另一场暴雨来袭，这可能使灾情更加恶化。

