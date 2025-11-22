Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洛杉矶港化学品货轮爆炸 市长下令「就地避难」

更新时间：19:38 2025-11-22 HKT
发布时间：19:38 2025-11-22 HKT

美国西岸洛杉矶港一艘载有化学物的货柜轮，在当地周五（21日）晚间发生大火并爆炸，失火船只的船员均已撤离。洛杉矶港7个码头已有4个停运，周边公路也暂时封闭。洛杉矶市长午夜针对港口周边社区发布「就地避难令」（shelter-in-place order），呼吁民众紧闭门窗，以防接触到外泄的危险物品。

洛杉矶港化学品货轮爆炸，市长下令「就地避难」。 美联社
外媒引述洛杉矶消防局说明，一艘停靠在洛杉矶港的货轮「亨利哈德逊1号」（One Henry Hudson）突然冒出火舌，起火点似乎在甲板下方，怀疑是电气火灾。当地周五晚6时38分（香港时间周六上午10时38分）左右，火势蔓延至多层船舱，将近8时，甲板中央区域发生爆炸。火灾与爆炸导致货轮电力中断，照明、起重机均无法使用。全船23名船员安全撤离，无人受伤。但目前未能确定火灾发生的确切原因。

洛杉矶港化学品货轮爆炸，市长下令「就地避难」。 美联社
洛杉矶港是北美最繁忙的港口。消防局派出至少128名消防员投入救灾，人力持续增援中，港口多处卸货区均已发现危险物质，消防员使用自给式呼吸器、身穿防护服救火。海上救援队持续由外部冷却船体，并严禁任何人员进入甲板下方。美国广播公司（ABC）画面显示，消防船只朝船体两侧与甲板上方燃烧的货柜喷洒水柱。

「亨利哈德逊1号」全长336公尺，悬挂巴拿马国旗，船籍资料显示船东为设于日本爱媛县今治市的福神汽船株式会社，美联社称营运商为总部位于新加坡的One Ocean Express。这艘货轮周三（19日）抵达洛杉矶港，上一个停靠国/日是家是日本，先后停泊于神户、名古屋、东京。营运商暂未回应。

