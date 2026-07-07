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WTT美国大满贯│19岁松岛辉空男单称王 创最年轻大满贯冠军历史

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更新时间：12:18 2026-07-07 HKT
发布时间：12:18 2026-07-07 HKT

周一（6日）WTT美国大满贯男单决赛落幕。日本新星松岛辉空以局数4：2击败俄罗斯中立运动员薛度兰高（Vladimir Sidorenko）夺得冠军，成为史上最年轻的大满贯男单得主。至于在本站接连爆冷淘汰两位世界前三选手的薛度兰高，则遗憾落败，屈居亚军。

最年轻大满贯男单冠军

松岛辉空本站表现势如破竹，六场比赛总共只失三局。他仅在准决赛对阵勒布伦时丢掉一局，以及决赛对薛度兰高时失掉两局；而在凖决赛之前，他创下连赢13局、一局不失的惊人记录。

他的决赛对手、世界排名第37位的薛度兰高，本站表现同样亮眼，先后淘汰了世界第二与第三的两大魔王。他先是在16强大热倒灶，以3：0横扫世界排名第2的张本智和；随后在凖决赛面对世界排名第3的瑞典好手莫雷加德，在落后1：3的巨大劣势下连追三局，以4：3惊险反胜挺进决赛。

决赛中，两人开局战至1：1平手。随后松岛辉空掌控节奏，连胜两局将比分拉开至3：1。虽然薛度兰高奋起直追扳回一局，可惜后劲不足，最终松岛辉空以4：2捧起冠军奖杯。在本站积分进账后，松岛辉空的排名升至世界第4位，与日本一哥张本智和仅差一名。薛度兰高则飙升21位，来到世界第16位。

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