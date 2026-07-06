世界女排联赛香港站｜最强睇波手册 球队实力分析+赛程+赛制简介 中国女排首仗战加拿大 (附直播连结)

世界女排联赛香港站于7月8日至12日，一连5日上演。今年比赛同样在启德体艺馆进行，6支参赛球队包括深受香港球迷欢迎的中国女排，还有目前高居积分榜首的卫冕冠军意大利、以及加拿大、多明尼加共和国、比利时和乌克兰。《星岛头条》为让各位读者有更好的观赛体验，特意制作最强睇波手册，让观众在赛前对赛事有一定了解。

世界女排联赛香港站

日期：7月8日至12日

地点：启德体艺馆

直播连结：HOY TV 76、77台 (5日共12场比赛全部直播)

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中国

世界排名：第7位

女排联赛首两周成绩：5胜3负

女排联赛排名：第8名

国家队女排经过前两周的激战，目前以5胜3负的成绩在联赛积分榜位列第8位。国家队今年完成了新老交替，阵中仍然有如队长龚翔宇、王媛媛等经验丰富的奥运及世界冠军球员坐镇。国家队女将已以东道主身份获得澳门决赛圈的席位，本次占据半个主场之利，她们将在广大热情球迷的呐喊助威下冲击决赛。

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世界排名：第1位

女排联赛首两周成绩：6胜2负

女排联赛排名：第3名

这队女排霸主自2024年巴黎奥运会勇夺国家首面奥运金牌起，便展现出极强的统治力，至今高居世界排名第一。意大利同时是2025年世锦赛冠军，并连续夺得过去两届世界女排联赛的总冠军，实力毋庸置疑。今届赛事前两周她们仅输掉两场，对手分别是名列榜首的美国和次席的巴西；意大利目前在联赛积分榜上屈居两者之下，暂列第三。接下来，且看她们能否在启德体艺馆再度展现卫冕冠军的非凡风采。

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意大利最强攻击手伊干露。法新社资料图片

世界排名：第11位

女排联赛首两周成绩：5胜3负

女排联赛排名：第7名

世界排名第11位的加拿大展现崛起之势。她们在首周主场魁北克市的赛事中，以直落三局爆冷击败现居联赛积分榜首位的美国队。这场历史性胜仗对加拿大意义非凡，不仅打破了队伍长达50年来面对美国的不胜宿命，更让她们成为首两周赛事中，唯一战胜美国队的队伍。目前加拿大暂列联赛积分榜第7位，刚好处于晋级决赛轮的边缘。

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加拿大女排队。法新社资料图片

世界排名：第12位

女排联赛首两周成绩：1胜7负

女排联赛排名：第17名

有「加勒比海女王」美誉的地区霸主多明尼加共和国，在本届赛事首两周表现低迷，仅打出1胜7负的赛果。不过她们唯一的一场胜利，是爆冷战胜了亚洲传统劲旅日本队。这说明强队遇上她们时，仍不可掉以轻心。

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多明尼加共和国女排队。法新社资料图片

世界排名：第14位

女排联赛首两周成绩：3胜5负

女排联赛排名：第12名

比利时女排打出3胜5负的战绩，虽然胜率未过半，但她们表现出极强的韧性。当中面对多支强队如巴西、波兰、泰国、法国时，她们均战满5局，最终以局数2：3惜败。足见她们具备黑马的潜力。

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比利时女排队。法新社资料图片

世界排名：第18位

女排联赛首两周成绩：2胜6负

女排联赛排名：第15名

乌克兰女排本届是历史性首次参与世界女排联赛，她们此前以欧洲黄金联赛冠军身份成功升班，并顶替遭降级的韩国队，取得 2026 年 VNL 的参赛资格。在首两周的赛事中，初登大赛舞台的乌克兰取得2胜6负，表现不算亮眼，但她们总算成功以局数3：2分别掀翻了德国和泰国。这支新军在香港站的表现绝对值得球迷期待。

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乌克兰助攻手米莲科。法新社资料图片

预赛

为期三周；

18支球队在每周分成3组，每组6队；

每队在每周有4场比赛，即对战同组5支对手的其中4队；

每周的比赛完结后，会有7至8日休息调整，再转场到下一分站地点比赛；

下周会与之前未碰过的队伍对赛；

最终每队只会和12支队伍对战，不会面对所有球队。

决赛圈

预赛前7名球队，联同东道主晋级决赛圈；

决赛圈以淘汰赛的形式进行，决定最终冠军。

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