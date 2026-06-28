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游泳｜何诗蓓再一日两战 半小时内连战100自及50蛙

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更新时间：09:28 2026-06-28 HKT
发布时间：09:28 2026-06-28 HKT

28岁的香港「女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）继上月底环地中海系列赛后，香港时间周日凌晨在罗马室外池举行的「七丘杯国际泳赛」再次一日两战，在半小时内先后出战100米自由泳及50米蛙泳，Siobhan先在100米自由泳以52秒52夺银，同场的应届世界冠军、荷兰的Marrit后上以51秒68刷新尘封9年的世界纪录，旧纪录是瑞典名将丝祖唐于2017年所造的51秒71。

在罗马这个历史悠久的国际泳赛，虽然现场气温高达摄氏34度，而且是户外比赛，但仍吸引全场爆满。直播截图
在罗马这个历史悠久的国际泳赛，虽然现场气温高达摄氏34度，而且是户外比赛，但仍吸引全场爆满。直播截图
何诗蓓在100自比赛中。直播截图
何诗蓓在100自比赛中。直播截图
何诗蓓夺100自银牌（左） 、冠军的史坦贝根（中）破100自世绩，旧纪录是丝祖塘9年前所造。大会图片
何诗蓓夺100自银牌（左） 、冠军的史坦贝根（中）破100自世绩，旧纪录是丝祖塘9年前所造。大会图片
大会图片
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一连3日的罗马拉国际赛虽然面对欧洲热浪，当地时间晚上6时半开始的决赛，户外气温仍高达摄氏33、34度，但仍吸引全场爆满；跟上月3站环地中海系列赛一样，女子100米自由泳的决赛仍然是Siobhan跟史坦贝根之间的角逐，小组以54秒43总排名第5入决赛，Siobhan在决赛头50米以24秒94第一个转身，史坦贝根以0.04秒紧随其后，但一向后劲凌厉的Marrit最终以首名掂墙夺冠，并打破世绩。

相隔不足半小时，Siobhan再出战50米蛙泳，主要为9月爱知名古屋亚运会繁忙的游泳赛程寓赛于操，港将以30秒67第4名完成；她周日还有50米自由泳争取再上颁奖台。

26岁 的史坦贝根刷新女子100米自由泳世界纪录夺冠。大会图片
26岁 的史坦贝根刷新女子100米自由泳世界纪录夺冠。大会图片

26岁 的史坦贝根赛后表示「不敢相信」，她说：「我游完后望著分板，我不相信自己眼睛，因我想不会是真的，我完全不知道我当时的感受，一直都想刷新100自的世界纪录，但我不相信我真的做到，尤其是今日超级竞争激烈的罗马站中做到。」

季军是无仅19岁 的东道主泳手的Sara Curtis，她以52秒69刷新意大利100米自由泳纪录，旧纪录是她自己保持的53秒01。

Marrit说自己每一次比赛的动力，正是想自己一次比一次游得快；事实上，Marrit在上月的3站环地中海系列赛都是跟Siobhan在100米自由泳决赛碰过正著，Marrit全部3站夺冠，更在最后一站的巴塞隆拿站游出51秒97，当时以51秒97打破丝祖唐保时的巴塞隆拿站纪录。

队友赵浩俊（Adam John Chillingworth）也出战男子100米蛙泳，他在初赛以1分02秒64总排名第44位。

记者：徐嘉华

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