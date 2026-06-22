国际象棋｜教练倪华：近年亚洲队崛起是良性竞争 加速我们进步

首次在香港举行的「第四届FIDE世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛」周日煞科日吸引逾1,800名棋金入场观战，周五率先夺得「快棋」团体赛冠军的清一色国手队伍Dragon Chilling继续成为焦点，他们于周日的「超快棋」决赛以2:0击败Endgame.AI队，成为本赛首夺囊括「快棋」及「超快棋」两项团体赛锦标，队中教练倪华表示，这证明了中国的棋坛地位，期望在9月乌兹别克举行的奥林匹克团体赛能重温2018年历史性包办男、女子团体的双冠霸气。

共有48支世界各地队伍来港参加比赛，适逢端午节加周末假期，近3日的入场观众一日比一日多，到周日煞科，大会原只开800个座位，最后加开一千个至1,800人买飞入场观赛；周六已完成「超快棋」的小组及16强赛，周日由8强展开，大会亦将大部份棋枱变成座席，令观众更近距离观看星级棋手比赛。

香港国际象棋总会名誉会长高鼎国在闭幕礼上，他表示十分满意入场人数。徐嘉华摄

周日吸引1,800名棋迷入场观战。徐嘉华摄

已手执「快棋」一面金牌的Dragon Chilling在8强开始，接连跟对手打至「加时赛」才分出胜负，先在8强胜Mr Birdie and Friends ，再在准决赛胜Uzbekistan队，到决赛对Endgame.AI反而在放松心情下以2:0取胜，实现赛前「双料冠军」的期望。

搬走了大部份棋枱后，不少观众都能坐在靠近比赛枱的座位上。徐嘉华摄

决赛时，只剩下一张棋台，由Dragon Chilling对Endgame.AI队。徐嘉华摄

「超快棋」的压轴决赛。徐嘉华摄

倪华带领棋队夺2金后，即场接受FIDE司仪的访问。徐嘉华摄

教练倪华说：「这两个冠军像是跟家人一齐拿，我们胜在彼此都很熟悉对方，一个眼神就知对方的心情。」DC队内的星级阵容包括七位特级大师，如前男子世界冠军丁立人、现任女子世界冠军居文君、女子组「世二」电挺婕等。

Dragon Chilling（左）跟Uzbekistan队4强斗得激烈。徐嘉华摄

对于近年崛起的印度、乌兹别克、哈萨克等，倪华重提国家队于2018年历史性包办奥林匹克男、女团冠军：「那时是我们最好的时候，之后不少亚洲队崛起，例如上届奥团（2024年）由印度包办男、女子组冠军，这是良性竞争，是好的现象，可加促我们进步，我们在今仗也跟他们交手，我们成绩不错，彼此间实力十分接近，这是竞技的魅力。」

女子组「世二」雷挺婕：香港是风水宝地

队中女将雷挺婕是第一次参加FIDE这项男女混合团体赛，赢 得两冠意义重大，她笑言每天都帮衬同一间火锅店，店内写著「风水宝地」，她认为此带给国家队好运，亦希望香港未来办更多大型的国际象棋比赛。

卡尔森的WR Chess队最终得第5名。徐嘉华摄

「挪威世一」卡尔森在场内等比赛时，有小朋友走到他身旁合照，他笑著答应。徐嘉华摄

「挪威世一」卡尔森（Magnus Carlsen）领军的WR Chess在香港未能发挥水平，分别在「快棋」以第17名完成、「超快棋」得第5名，未能成功卫冕。

20岁 的Uzbekistan棋手、世界排第4的Javokhir Sindarov(右一)今年底将挑战「世界冠军」头衔。徐嘉华摄

徐嘉华摄

Uzbekistan队终于能踏上颁奖台，可以说是最开心的季军。徐嘉华摄

乌兹别克得铜牌 队中20岁 棋手年底挑战「世界冠军」

值得一提是季军的Uzbekistan，队中年仅20岁 的乌兹别克棋手Javokhir Sindarov，现世界排名第4，将于今年底挑战「世界冠军」，对手是应届世界冠军、印度的Gukesh Dommaraju，他十分喜欢到香港比赛，更开心是终于打破上届2夺「梗颈四」的恶运，他说：「上届我们在『快棋』及『超快棋』都是得第4名，今届很想上奖台，平时我们多在欧洲比赛，能到亚洲特别是香港比赛，感觉十分好。」

第3次参加这项FIDE团体赛的Javokhir谈到挑战「世界冠军」时说：「挑战『世界冠军』前我仍有很多比赛，包办奥林匹克团体赛，先集中这些比赛，再去想『世界冠军』的事。」

记者/摄影：徐嘉华