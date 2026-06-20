国际象棋｜上届冠亚军屈居Dragon Chilling其后 世界一哥卡尔森的WR Chess列第17名

以清一色国手组队的Dragon Chilling，周五在伊馆举行的「FIDE世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛」的快棋团体赛经历如过山车的起伏，终以较高的「附加分」险胜上届冠、亚军，首度夺冠，其特级大师教练倪华认为是队员「团结」及「不放弃」精神造就成功；紧接周六展开超快棋团体赛，倪华期望队员能放松心情应战，期望再争另一面奖牌。

共有48支来自世界各地（包括6支以外卡参赛的香港队）参加首次由香港主办的世界级大赛，各队在3天的比赛共赛12场，累积分数最高一队成为冠军。Dragon Chilling队的9位成员中，有7位是「特级大师」包括2023年世界冠军丁立人、应届女子世界冠军居文君及女子组「世二」雷挺婕，他们在头2天比完头8轮比赛后，保持不败身（6胜2和）领先群雄，到周五最后4轮比赛出现起伏。

DC在9场先以5:1大胜Barys队，但随后2场接连见负，分别以2:4及2.5:3.5负上届亚军Hexamind Chess Team及Mr Birdie and Friends，幸在最后一轮比赛以5:1胜Interstellar Club，总积分获18分，跟卫冕冠军的Team MGD1及Hexamind Chess Team同分，要计细分（附加分）定胜出三甲位置，CD终以647.5分首夺冠军（CD曾于2024年一届夺得亚军），Team MGD1夺亚、Hexamind Chess Team夺铜。

他笑说自己夺世界冠军后近一两年成绩麻麻，少了传媒报导，他今年将全力参加国际赛，包括9月的奥林匹克团体赛。徐嘉华摄

DC队领军人物、2023年世界冠军的丁立人在今仗个人录得2胜8和2负），在成为世界冠军后甚少到海外比赛，大多参加国内赛的他澄清拿了世界冠军后并没有停下脚步，只是成绩不好，少了传媒报导而己任，他说：「我只是去年减少了出外比赛的频率，集中在国内参加一些不是特别顶尖的大赛；今次香港站也经历了点跌荡起伏。」

谈到香港第一次办FIDE世界团体赛，丁立人说：「伊馆的场地几大，配套包括棋手的休息室、准备的茶水都很不错。」丁立人最快一个国际大赛是9月在乌兹别克举行的奥林匹克团体赛（传统棋）。

女子组世界排名第2的雷挺婕，第一次参加FIDE世界团体快棋锦标赛，她坦言自己十分紧张，3 天都在压力下比赛。徐嘉华摄

女子组「世二」雷挺婕首战世界团体赛，个人录得3胜2和1负，她给自己3天的表现 打6-7分（10分满分），她说：「比赛十分紧张，十分胶著，现在有点头晕，因为几天都在压力下打比赛；这冠军对我们意义很大，特别在香港举行。」对于周六起的「超快棋」团体赛，雷挺婕认为比赛进程会更快，反而压力不会太大。

Dragon Chilling队教练倪华认为今站夺冠意义重大。徐嘉华摄

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教练倪华表示：「我队领先了头2日，队员今日的心理压力也大（因想拿冠军），表现反复很大，主要是对手都好强，由领先分数被追平，队员心理难免失落，在最后一盘棋前，我提醒队员们不要放弃，机会还在。」终于DC队夺冠，倪教练认为意义重大，这是国家队继夺过男、女子世界冠军及奥林匹克团体冠军后，第一次夺FIDE世界快棋团体赛冠军，他补充说：「这比赛是一个综合实力的一个较量，我们十分渴望拿这冠军。」

对于超快棋团体赛，倪教练表示：「对手实力十分强，我们每一个棋手的实力都很强，但因为时间太快，不确定因素很大，每个队都有机会，我们会尽全力（争冠）。」

世界一哥卡尔森(右)连日来像瞓唔醒。徐嘉华摄

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拥有「挪威世一」卡尔森（Magnus Carlsen)(2胜1和4负）在队的WR Chess只列第17名，在6支本地球队中，Kidult 有前香港亚运代表林景蔚坐阵，以第25名完成，是港队中成绩最好一队。值得一提，WR Chess是上届超快棋的冠军队伍，且看一哥会否及时回勇显示「世一」实力。

记者/摄影：徐嘉华