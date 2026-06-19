英超｜新球季8月21日揭幕阿仙奴主场对高云地利 首轮最强戏码纽卡素主场撼利物浦

英格兰超级联赛会于周五公布2026-27球季全部赛程，联赛揭幕战会于8月21日(周五)上演，由卫冕冠军阿仙奴于主场迎战升班马高云地利。至于首轮最强戏码，肯定是纽卡素主场迎战利物浦。

英超揭幕战一如以往会率先于周五上演，时隔22年重夺英超锦标的阿仙奴，会在酋长球场出战以英甲冠军身份升上英超的高云地利，展开英超卫冕之途。至于上届季军曼联在周六(8月22日)作客另一升班马侯城；上届亚军曼城则于周日(8月23日)主场对般尼茅夫，同日还有英超首轮焦点大战，纽卡素主场硬撼今季改由伊拉奥拿执掌进行重建的利物浦。

卫冕的阿仙奴于英超第三轮9月5日，便要于主场对车路士合演伦敦市打吡。而兵工厂1月尾开始会迎来连场硬仗，于1月23日主场对纽卡素，再于30日作客曼城，2月6日再于主场对利物浦，接连出战三支强队。

而曼城今季由马列斯卡代价哥迪奥拿领军，季初便要迎来连场硬仗，于英超第4轮(9月12日)便要作客曼联合演曼彻斯特市打吡。隔一周于第6轮(10月10日)又要作客对利物浦，再隔一周于第8轮(10月24日)作客阿士东维拉。而蓝月于11月28日，会作客硬撼阿仙奴，力图报回上季被抢去冠军之仇。

英超首周赛程

星期五（21/8）

阿仙奴 vs 高云地利

星期六（22/8）

侯城 vs 曼联

爱华顿 vs 水晶宫

叶士域治 vs 新特兰

诺定咸森林 vs 列斯联

宾福特 vs 热刺

星期日（23/8）

白礼顿 vs 阿士东维拉

曼城 vs 般尼茅夫

纽卡素 vs 利物浦

星期一（24/8）

富咸 vs 车路士

注：前者主场

