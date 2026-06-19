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空手道｜周日印尼决出冠军 世一刘慕裳争亚洲「四连霸」 曾绮婷望再尝亚洲冠军

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更新时间：16:07 2026-06-19 HKT
发布时间：16:07 2026-06-19 HKT

四日前在摩洛哥取得今季WKF超联「四连冠」兼成功卫冕「年终总冠军」的空手道「形女」刘慕裳（Grace），周四回到亚洲，在印尼峇里岛展开亚洲锦标赛「四连霸」之路开一个好头，世界排名第一的她接连在小组先后「零封」澳门、东道主印尼及菲律宾对手，跻身周日决赛再对日本「世二」尾野真步，这是对上两届亚锦赛的决赛翻版，胜方都是Grace。

相隔只有4日，Grace亦战斗力超劲，在印尼亚锦赛不失一分入决赛。WKF图
相隔只有4日，Grace亦战斗力超劲，在印尼亚锦赛不失一分入决赛。WKF图
WKF 图
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争取亚锦赛「四连霸」的Grace在首天比赛后表示：「经过十分激烈的摩洛哥站来到漂亮的峇里岛参加亚锦赛，十分开心可以通过首天的比赛金，再次跻身入决赛，希望你们继续给我正能力，支持我能再次取得『亚洲冠军』。」

Grace周日在摩洛哥超联决赛亮相，并锁定今届超联连胜纪录。WKF图
Grace周日在摩洛哥超联决赛亮相，并锁定今届超联连胜纪录。WKF图

Grace从2023年起连续三届亚锦赛取得「亚洲冠军」名衔，其中对上2次的决赛对手正是尾野，事实上，她们二人自2024年9月的杭州亚锦赛足足近21个月来所有决赛的对手，Grace暂录得10胜1负，且看看周日的决赛胜负谁属。

曾绮婷(左) 在今届亚锦赛中表现凌厉。WKF图
曾绮婷(左) 在今届亚锦赛中表现凌厉。WKF图
丈夫郑子文及儿子越洋帮曾绮婷加油。曾绮婷IG 图
丈夫郑子文及儿子越洋帮曾绮婷加油。曾绮婷IG 图

女子组手方面，世界排名第8的妈妈级选手曾绮婷在女子组手-50公斤级在小组分别击败南韩（4:0）、菲律宾（4:1）及中华台北（5:5），跻身周日决赛对中国的王俊慧，港将曾于2023年夺过「世界冠军」，之后为了生育暂别空手道，去年2月决定重出江湖，希望为儿子出战今年9月爱知名古屋亚运会；绮婷在今仗有丈夫郑子文及儿子在香港越洋打气，相信会加强她决赛争胜的信心。

记者/徐嘉华

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