澳门羽毛球公开赛│「陈吴配」三退泰国组合 成暹罗克星 一局未失争决赛门票

香港羽毛球混双组合陈延泽/吴芷柔周五（19日）以21：19及21：11淘汰泰国的苏帕克·宗国/奥恩尼卡·琼萨波恩帕恩（Supak JOMKOH/Ornnicha JONGSATHAPORNPARN），首次跻身超级300级4强。

「陈吴配」三退泰国组合 成暹罗克星

本站澳门之旅至今，「陈吴配」已连续三轮淘汰泰国选手，三场比赛均以直落两局干脆利落胜出。今日（19日）8强战开赛双方势均力敌，两队组合10次互相追平比分并战至19：19，最后由「陈吴配」打出一波2：0攻势，有惊无险拿下第一局。

第二局港将乘胜追击，先连取4分，以5分优势进入局歇（Interval），再维持强势气势，最终以21：11大胜，以局数2：0晋级凖决赛。下轮他们将与中国新晋组合朱一珺/李茜争夺决赛门票，相信会是一场硬仗；对手今年已两次夺得银牌，分别是泰国500级公开赛及瑞士300级公开赛。

另一边厢，伍家朗以24：22、16：21、15：21不敌印尼新星穆罕默德·尤索夫（Muhamad YUSUF），止步8强。