国际象棋｜9岁小棋手陈祉翺 越级挑战成人组录胜数 开心成功集邮

总奖金达50万欧元的「第四届FIDE世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛2026」今日（17号）起在湾仔伊馆率先举行「快棋」团体赛，年仅9岁的香港小棋手陈祉翺（Declan）应该是全场最开心一个，年纪轻轻除了代表Caissa HK Chess Club以「外卡」参加这项世界级比赛外，在2轮比赛中取得一胜一负，最大奖励（Bonus）是拿到棋坛偶像、现世界排名第一的「挪威棋王」卡尔森（Magnus Carlsen）的亲笔签名。

今次是香港第一次夺得这项世界级团体赛的主办权，选址伊馆是看中它的场地面积，令到棋迷跟棋手的距离较接近，今日所见，场内摆设144张棋枱，吸引不少棋迷入场观团，大会在赛前进行开幕礼，嘉宾包文体局副局长刘震。

共有6支香港棋会受惠于「主办地」获得「外卡」参赛，包括Caissa HK Chess Club，他们派出不少年轻棋手参赛，队内年纪最细的正是就读哈罗香港国际学校四年级的陈祉翺。

年纪轻轻的Declan三年多前因疫情不用上课，就选了学习国际象棋，近月才在澳洲一项成人赛夺得亚军，他赛后谈到第一次参加今次世界级的比赛时说：「平时都是打成人组的比赛，所以今日没特别紧张，都算打到自己想打到的，钟意国际象棋是因为好玩。」Declan先在第一圈不敌Endgame.AI的越南成员Nguyen Anh Dung，休息一个半小时后，小Declan再上场并击败Scholastic Anichess HK队中14岁 的Avdian Ozias，为队伍取得宝贵一分；经过首天4轮比赛后，Caissa HK Chess Club以大分1胜3负进入周四次天的比赛。

Declan妈咪表示儿子参加国际象棋后，加强了他的罗辑思维：「捉棋教识他有赢有输，亦知道要有好成绩就要付出努力，一分耕耘一分收获，这运动亦训练到他向前多想几步，对他日常生活上的规划都有帮助。」

徐嘉华摄

徐嘉华摄

「挪威世一」卡尔森2胜1和 没接受传媒访问

Declan今日比完头2轮比赛后获得休战，他已急不及待留守「运动员混合区」等待偶像、「挪威棋王」卡尔森拿签名，他的苦心没白费，当卡尔森经过「混合区」，貌似怱忙要离场时，他也有帮Declan及另外一位小朋友签名，但之后再有人想索取他的签名时，他即说：「这太多了吧！」未知他是否今晨早上起床观看足球世界杯（挪威以4:1大胜伊拉克）还是时差影响，卡尔森今日首天比赛表现出不够瞓的样子，他先缺阵第一圈，到第2圈才出场，比赛期间多低著头捉棋，代表WR Chess队的他最终取得2胜1和（跟20岁印度小子Raunak Sadhwani打成平手），该队完成头4圈后，暂以大分3胜1负完成首天比赛。

8岁世界杯「小棋王」孟祥奕跟Declan同一间棋院

值得一提，现正在格鲁吉亚参加青少年国际象棋世界杯（8-12岁组）的8岁「小棋王」孟祥奕，亦是Caissa学员，Declan妈咪提到，原本儿子也可以参加，但由于中东局势严峻，觉得不安全，所以选择留在香港参加历史第一次在香港举行的「第四届FIDE世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛2026」，Caissa 教练陈泰明今日表示由于青少年世界杯跟FIDE这项世界级比赛撞期，他只能留在香港，每天越洋协助孟祥奕比赛。



共有48支队伍超过300名顶尖男、女棋手参加今届FIDE世界团体赛，男子组世界前10名中的8位棋手及女子红世界前10位中的7位棋手也在香港比赛，头3天先进行「快棋」团体赛，每队9人，每次最多出6人，但必须要包括一名女将及一名业余棋手（国际棋联等级分从未过2000分或以上的棋手），比赛采12轮瑞士制，每日赛4轮比赛，每方基本用时为15分钟，每步棋加时10秒。

记者/摄影：徐嘉华