Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际象棋青少年世界杯｜8岁「小棋王」孟祥奕远征格鲁吉亚 首战勇挫东道主迎「开门红」

即时体育
更新时间：20:50 2026-06-16 HKT
发布时间：20:50 2026-06-16 HKT

2026年青少年国际象棋世界杯（U8至U12组别）于6月15日至28日，在格鲁吉亚揭开战幔。年仅8岁的香港小将孟祥奕，将挟著「全港U8冠军」的威势，成为今届赛事唯一代表香港出战的棋手，更在首场赛事中击败东道主选手，顺利取得开门红。

首战力克格鲁吉亚对手 旗开得胜

代表香港出战U8组别的孟祥奕展现出初生之犊不畏虎的气势。在今日（16日）进行的首轮赛事中，他面对拥有主场之利的格鲁吉亚本地选手Saria Andria，孟祥奕发挥出色力克对手，为今届世杯之旅打响头炮，迎来完美的「开门红」。

年初锦标赛封王 夺代表团唯一席位

要踏上这个世界级的脑力竞技舞台绝不容易。孟祥奕在今年初举行的「2026年香港青少年国际象棋锦标赛（U8组别）」中表现八面玲珑，勇夺冠军，成功突围而出获得港队代表资格。更值得骄傲的是，他今次是凭借顶尖实力，以「官方棋手」的身份代表香港队披甲上阵。

11轮瑞士制激战 获大会包办参赛费用

今届青少年世界杯将沿用竞争激烈的「11轮瑞士制」赛事模式，汇聚全球最强的同龄新星同场较量。面对来自世界各地的顶尖国际象棋神童，作为港队今届世杯「独苗」的孟祥奕势必全力以赴，在格鲁吉亚的棋盘上展现香港新生代的非凡脑力与风采。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
10小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
01:05
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
10小时前
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
12小时前
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
影视圈
5小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
6小时前
张柏芝遭前经理人余毓兴指控违约案  官今判张柏芝胜诉兼得讼费
张柏芝遭前经理人余毓兴指控违约案  官今判张柏芝胜诉兼得讼费
社会
6小时前
公屋新型铁闸长者难开之苦 手指伸入难发力怕被困屋内 街坊教用地拖棍神级改造｜Juicy叮
公屋新型铁闸长者难开之苦 手指伸入难发力怕被困屋内 街坊教用地拖棍神级改造｜Juicy叮
时事热话
4小时前
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
01:02
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 10:10 HKT