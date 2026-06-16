国际象棋青少年世界杯｜8岁「小棋王」孟祥奕远征格鲁吉亚 首战勇挫东道主迎「开门红」

2026年青少年国际象棋世界杯（U8至U12组别）于6月15日至28日，在格鲁吉亚揭开战幔。年仅8岁的香港小将孟祥奕，将挟著「全港U8冠军」的威势，成为今届赛事唯一代表香港出战的棋手，更在首场赛事中击败东道主选手，顺利取得开门红。

首战力克格鲁吉亚对手 旗开得胜

代表香港出战U8组别的孟祥奕展现出初生之犊不畏虎的气势。在今日（16日）进行的首轮赛事中，他面对拥有主场之利的格鲁吉亚本地选手Saria Andria，孟祥奕发挥出色力克对手，为今届世杯之旅打响头炮，迎来完美的「开门红」。

年初锦标赛封王 夺代表团唯一席位

要踏上这个世界级的脑力竞技舞台绝不容易。孟祥奕在今年初举行的「2026年香港青少年国际象棋锦标赛（U8组别）」中表现八面玲珑，勇夺冠军，成功突围而出获得港队代表资格。更值得骄傲的是，他今次是凭借顶尖实力，以「官方棋手」的身份代表香港队披甲上阵。

11轮瑞士制激战 获大会包办参赛费用

今届青少年世界杯将沿用竞争激烈的「11轮瑞士制」赛事模式，汇聚全球最强的同龄新星同场较量。面对来自世界各地的顶尖国际象棋神童，作为港队今届世杯「独苗」的孟祥奕势必全力以赴，在格鲁吉亚的棋盘上展现香港新生代的非凡脑力与风采。