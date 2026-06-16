国际象棋｜中国队「世二」雷挺婕首次来港参赛 有回家的感觉 : 两个比赛都有信心冲击最高领奖台

香港首次取得主办权的「FIDE世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛2026」周三起一连5天假湾仔伊馆举行，赛事吸引全球48支队伍超过300名顶尖男、女棋手来港比赛，第一次来港参加这项国际大赛的国手兼女子组「世二」雷挺婕表示香港给她「家的感觉」，加上她代表的Dragon Chilling队是清一色国内最强（特级大师）级的队友，她信心十足的说：「两个比赛（包括快棋及超快棋）都有信心去冲击最高的领奖台。」

「世二」雷挺婕（右）跟Dragon Chilling教练倪华对争取冠军感信心十足。徐嘉华摄

雷挺婕坦言今年目标是登上「世一」位置。徐嘉华摄

香港国际象棋总会荣誉会长高鼎国（右二）跟国际棋联主席德沃尔科维奇（Arkady Dvorkovich）（中）、香港棋总会长陈正强（左二）、阿美尼亚选手Levon Aronian（左一）及国手雷挺婕（右一）出席周二记者会。徐嘉华摄

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这项赛事由国际棋联（FIDE）及中国香港国际象棋总会合办，首度来港比赛的雷挺婕成为焦点，这位来自重庆、女子世界排名第2的国际象棋特级大师表示：「来到香港参加这项世界级大赛，意义很大，像在自己家门口比赛，我们队伍汇聚了世界顶尖的棋手，全部是中国人，彼此都很了解，有一个很好的氛围，我们在赛前亦做了一些针对性的训练，相信会是不错的体验。」

中国Dragon Chilling队由特级大师倪华当教练，9位队员中的7位职业棋手全是「特级大师）（另外2位是业余选手，赛例规定每队必须要有），包括男子组世界第10的韦奕、世界第15位的丁立人、女子组世界排第3的居文君等，当中部份代表曾于2024年哈萨克一届取得「快棋」团体赛亚军。

挪威「世一」卡尔森出席一个午宴座谈会。徐嘉华摄

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「世一」卡尔森难忘在电视看香港97回归片段

同样第一次来香港参赛还有男子组「世一」、35岁的挪威棋王卡尔森（Magnus Carlsen），他今日只出席了一个闭门的座谈午宴，他表示自己曾于电视上看香港于1997年回归的新闻片段，一直都很想来香港看看，今次终有机会，这位5届世界西洋棋冠军、6届世界快棋冠军，自2011年7月进占FIDE「世一」至今足足15年的他将代表「超快棋」卫冕冠军队伍WR Chess出战两项团体赛。

6支香港队伍以「外卡」身份参赛

值得一提，香港首次主办此项世界级大赛，也为香港取得6队的参加「外卡」，周三起将跟世界级队伍同场较量。

香港国际象棋总会名誉会长高鼎国今日谈到选择伊馆作为赛场时说：「我们已在伊馆办过3次亚洲级的锦标赛，场地的大小刚好让观众能近距离欣赏棋手们的表现。」大会暂开放800个公众席，票价HK$250至380元不等，设套票优惠，「快棋」3日套票（6月17-19日）港弊$688，「超快棋」2日套票（6月20-21日）$538，快棋超快棋5日全程套票（6月17-21日）HK$1,088，每一轮比赛会加入42张特别票（每张约加300港元），可以落到场企在棋手附近近距离观看比赛，公众门票现正于城市售票网发售。比赛初段，场内将设144张棋枱。

中国Dragon Chilling队队教练倪华表示：「我以前也曾在伊馆参加过亚洲快棋锦柬赛，感觉伊馆十跟哈萨克那一届的世锦赛场馆十分相似，都具备大赛的要求，希望更多香港棋迷入场跟我们加油。」

总奖金达50万欧元

总奖金达50万欧元的「FIDE世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛2026」今年踏入第4届，头3届分先后在德国杜塞尔多夫（2023年）、哈萨克阿斯塔纳（2024年）及英国伦敦（2025年）举行，Team MGD1及WR Chess分别是上届「快棋」及「超快棋」冠军。

记者/摄影：徐嘉华