北部都会区马拉松｜划时代首办！北部都会区马拉松将于11月1日举行 破天荒跑上粉岭绕道

由新界乡议局主办的首届「乡议局100周年北部都会区马拉松」将于 2026年11月1日隆重开跑。适逢新界乡议局成立100周年，主办方为跑手带来崭新的马拉松体验，赛事路线由沙田出发，途经大埔及粉岭，一路穿越至上水北区运动场，跑手沿途可感受市民近距离打气的炽热气氛。终点更特设赛后嘉年华，跑手可即场体验乡村特色美食。四大殿堂级跑手梁树明、李嘉纶、吴辉扬、黄仲文，以及精英跑手陈家豪、姚洁贞共同为本地跑界全新盛事揭开序幕。

崭新赛道 破天荒跑上粉岭绕道

首届「北部都会区马拉松」赛事路线设计别出心裁，途经多个新界地标，全马赛事将以沙田石门的新界乡议局大楼作起点，经沙田及吐露港海滨长廊，跑入大埔元洲仔及林村河，并踏足首次开放予跑步赛事使用的粉岭绕道，最后以上水北区运动场作终点。

赛事涵盖多个组别 本月15日起分阶段报名

是次赛事分为全马、半马、十公里及1.5公里赛，当中全马及半马赛事均设挑战组供达标跑手参与。赛事分为两个阶段接受报名，全马及半马挑战组于今日（6月15日）下午5时起率先接受报名；其余组别可于6月18日第二阶段开始报名，于7月18日前报名更可享有早鸟优惠。除了赛事限定纪念品外，赛事亦特别为挑战组的首五名跑手设奖金奖项。

跨世代跑手传承长跑精神

本次活动特意邀请跑界不同时代的标志性人物出席记者会分享心得，传承跑者精神。

四大殿堂级跑手亦鼎力支持赛事，吴辉扬表示：「今次是北部都会区第一届马拉松，虽然我已经66岁，都希望可以参加半马，亦会叫学生一同跑，希望赛事能突破本地马拉松的参与人数，同时吸引更多人参与长跑运动。」

李嘉纶补充：「我以前也试过参加沙田长跑比赛，跑过吐露港和大埔，知道赛道怎样跑，训练方法都会不同。」

黄仲文表示参加这次赛事对自己和社会都是好事：「北部都会区马拉松有很多啦啦队和美食，即使跑步很辛苦，但得到大会及众多市民支持，会感受到很大的正能量，多艰辛的训练或比赛都能克服。」

梁树明寄语新世代跑手：「突破自己最重要，要有清晰目标、合理的梦想、及按时间表练习。新世代的跑手先要打好长跑基础，循序渐进，持之以恒练习，克服训练时的孤苦，享受长跑乐趣。」

另外，两位精英跑手陈家豪和姚洁贞亦非常期待首届「北部都会区马拉松」，陈家豪表示自己居住大埔多年，经常会跑上水不同路段，对今次赛事的路线十分熟悉，在跑步之余还可以观赏围村优美风景，他会考虑参加全马拉松组别。

姚洁贞指：「一人挑战马拉松可能比较孤独乏味，市民大众可以与亲朋好友一起训练、一起参赛，使挑战马拉松的路上别具意义，一同享受马拉松个中乐趣。此外，今次可以在新界参加赛事，不用跨区十分方便，我对沿途景色也很感兴趣，有机会会参加半马。」

携手小店连系社区

有别于本地传统马拉松赛事，北部都会区马拉松的独特之处在于市民可在赛道沿途为跑手近距离打气，打破以往只能在起点或终点一带打气的局限，使市民与跑手共同参与赛事。此外，赛道贯穿沙田至上水等新界各区，周边食肆小店众多，主办方期望透过马拉松连系社区，与大众携手揭开本地跑界盛事新序幕。