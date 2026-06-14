空手道｜刘慕裳空手道生涯累积10块K1超联冠军奖牌 总奖牌数目增至35面

赛前已成功蝉联空手道WKF「年终总冠军」的刘慕裳（Grace），周日在摩洛哥拉巴特出战今季最后一站的K1超级联赛的女子「形」决赛，对日本「宿敌」尾野真步，港将以6:1封后，首次单季包办全部4站超联的「后冠」；赛后，她将马不停蹄转飞印尼，准备出战下周四（18号）展开的亚洲空手道锦标赛，争取「四连霸」。

Grace在周五的小组赛及淘汰赛都不失一局晋级至今日决赛，再对尾野真步，今年4站超联比赛，之前3站（包括一月伊斯坦堡、3月罗马、4月四川乐山）的决赛对手都是尾野，而胜方都是Grace，今仗也不例外，Grace使出北谷屋良，以6:1击败尾野，首次取得单季「全胜」，对卫冕下周亚锦赛打下强心针；届时她将挟「世一」、「年终总冠军」、应届「世界冠军」及亚锦赛卫冕冠军力争在亚锦赛第4度封后。

Grace赛后开心表示：「去年我在超联赢了3场输了1场，今季是第一次可以取得全部4站联超冠军，我感到十分开心。」

「能单季夺4面超联金牌，是我跟我的团队的目标，至于『年终总冠军』，在『形』这项目来说是十分困难的，因为比赛水平很高，你必须要赢到全季4金才可以取得这殊荣，我好感恩能连续2年取得『年终总冠军』。」

根据大会统计，Grace今日的超联胜仗是她职业生涯第10块K1超联冠军奖牌，她的空手道「形」的奖牌数目亦增至35面。

记者：徐嘉华