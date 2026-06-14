澳洲羽毛球公开赛│国家队董天尧决赛直落2局憾负法汉 黑马姿态夺银牌最突破

澳洲羽毛球公开赛今日（14日）煞科，国家队22岁新星董天尧在男单决赛力战下，直落两局输13：21，不敌世界排名第13位印尼好手法汉（Alwi Farhan）屈居亚军。

今场为双方生涯首度交锋，开赛后法汉随即展开猛烈攻势，全程掌握节奏并一度拉开10分差距，顺利以21：13先拔头筹。次局董天尧尝试加快速度抗衡对手，双方陷入拉锯战；惟局歇（Interval）后法汉突然发力连取5分奠胜。最终董天尧未能扭转败局，以局数0：2落败，与冠军擦身而过。

虽败犹荣 写超级500赛里程碑

作为今次澳洲赛5个单项比赛中，唯一杀入决赛的非种子球手，董天尧晋级之路堪称含金量十足。他先于16强经历三局苦战，爆冷以20：22、21：16、25：23拿下世界排名第6位的中华台北名将周天成；8强战再以2：0淘汰港将伍家朗。

这位国羽小将去年曾在印尼大师赛决赛不敌乌拜迪拉（Zaki Ubaidillah），今站则在凖决赛成功复仇，首次进入500级正赛便一举闯入决赛夺银，创下个人最佳战绩。