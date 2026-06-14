Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT萨格勒布挑战赛│黄镇廷、杜凯琹挫日本劲敌夺混双冠军 取得今年第二冠

即时体育
更新时间：10:34 2026-06-14 HKT
发布时间：10:34 2026-06-14 HKT

WTT萨格勒布挑战赛混双决赛于香港时间周日(14日)凌晨上演，港队组合黄镇廷/杜凯琹先失2局下，连追3局以3:2反胜日本劲敌户上隼辅、大藤沙月夺冠，取得今年第2个WTT赛事冠军。

「黄杜配」先输2局

黄镇廷/杜凯琹在本次赛事列为混双头号种子，首圈惊险以3:2淘汰北韩组合之后，8强和准决赛都尽显霸气，分别直落3局击败港队队友姚钧涛/吴咏琳，以及英格兰组合干拿格连/何天天，强势晋级4强。今场决赛面对日本组合户上隼辅、大藤沙月，「黄杜配」入局较慢，头两局输10:12、7:11，接近失冠边缘。

连追3局反胜 夺今年第2冠

幸好两人没有自乱阵脚，第3局甫开始即打出一波5:0的走势，最终以11:6扳回一城；第4局黄镇廷和杜凯琹乘胜追击，领先7:4之下连取4分，以11:4追和。决胜第5局，「黄杜配」凭经验顶住压力，在落后4:7下咬紧牙关连取6分，顺利赢11:9，总局数反胜3:2夺冠。

「黄杜配」收录今年第2个WTT赛混双冠军，她们于1月中的球星挑战赛多哈站夺冠。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
22小时前
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
12小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
影视圈
16小时前
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
投资理财
5小时前
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
2026-06-13 07:00 HKT
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
影视圈
15小时前
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
社会
17小时前
班德礼左前臂骨折，今季余下时间都无法上阵。
马场浮世绘│班德礼骨折提早唞暑
马圈快讯
16小时前