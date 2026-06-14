WTT萨格勒布挑战赛│黄镇廷、杜凯琹挫日本劲敌夺混双冠军 取得今年第二冠

WTT萨格勒布挑战赛混双决赛于香港时间周日(14日)凌晨上演，港队组合黄镇廷/杜凯琹先失2局下，连追3局以3:2反胜日本劲敌户上隼辅、大藤沙月夺冠，取得今年第2个WTT赛事冠军。

「黄杜配」先输2局

黄镇廷/杜凯琹在本次赛事列为混双头号种子，首圈惊险以3:2淘汰北韩组合之后，8强和准决赛都尽显霸气，分别直落3局击败港队队友姚钧涛/吴咏琳，以及英格兰组合干拿格连/何天天，强势晋级4强。今场决赛面对日本组合户上隼辅、大藤沙月，「黄杜配」入局较慢，头两局输10:12、7:11，接近失冠边缘。

连追3局反胜 夺今年第2冠

幸好两人没有自乱阵脚，第3局甫开始即打出一波5:0的走势，最终以11:6扳回一城；第4局黄镇廷和杜凯琹乘胜追击，领先7:4之下连取4分，以11:4追和。决胜第5局，「黄杜配」凭经验顶住压力，在落后4:7下咬紧牙关连取6分，顺利赢11:9，总局数反胜3:2夺冠。

「黄杜配」收录今年第2个WTT赛混双冠军，她们于1月中的球星挑战赛多哈站夺冠。