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WTT｜「黄杜配」18分钟速斩英国组合 勇闯混双决赛 周日凌晨冲击今年第二冠

即时体育
更新时间：18:06 2026-06-13 HKT
发布时间：18:06 2026-06-13 HKT

港队乒乓球星级混双组合黄镇廷／杜凯琹状态大勇！这对被列为赛事头号种子的「黄杜配」，周五（12日）出战WTT常规挑战赛萨格勒布站，于准决赛以直落三局轻取英国组合，继4月WTT太原站后再次强势杀入决赛，坐亚望冠。

黄镇廷／杜凯琹杀入决赛。WTT微博图片
黄镇廷／杜凯琹杀入决赛。WTT微博图片
黄镇廷／杜凯琹杀入决赛。WTT微博图片
黄镇廷／杜凯琹杀入决赛。WTT微博图片

「黄杜配」今站赛事表现拾级而上，两人在16强先经历一场激战，以局数3:2力克南韩组合；其后于8强上演的「港队打吡」中，两人尽显默契与实力，以3:0淘汰队友姚钧涛／吴咏琳，顺利跻身4强。

来到准决赛，面对英国组合格连／何天天，合作多年的黄镇廷与杜凯琹全面主导赛事。虽然首局初段双方一度争持，但「黄杜配」企稳阵脚后即接管战局，最终仅花了短短18分钟，便以11:6、11:3及11:5连下三城，兵不血刃地大胜对手晋级。

距离登顶只差一步，「黄杜配」将于香港时间周日（14日）凌晨1时20分，与日本组合户上隼辅／大藤沙月会师决赛。港队组合今仗将力争继今年1月WTT球星挑战赛多哈站后，再尝冠军滋味。

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