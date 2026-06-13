Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲羽毛球公开赛│吴英伦不敌法汉 四强止步仍创个人生涯最佳

即时体育
更新时间：19:48 2026-06-13 HKT
发布时间：19:48 2026-06-13 HKT

周六（13日）举行的澳洲羽毛球公开赛半决赛，港队羽毛球男单代表吴英伦撼印尼球手阿尔维·法汉(Alwi Farhan)。港将力战三局（11：21、21：17、9：21）惜负，无缘决赛。

世界排名41位的吴英伦生涯首次闯入超级500级别4强，对手是世界排名13位、前世青赛冠军法汉。早在今年3月的瑞士公开赛8强，吴英伦曾以局数0：2不敌对手。

今日（13日）港将开赛慢热，以11：21先输一局。次局他状态回暖，一直保持领先，虽然中段法汉攻势激烈并曾追平至16：16，幸吴英伦心态稳健，连取三分拉开差距，以21：17扳回一局。

可惜决胜局吴英伦开局后劲不继，在落后0：12的劣势下，被法汉迅速以21：9拿下。吴英伦最终以局数1：2铩羽而归，遗憾与生涯首个超级500决赛席位失之交臂。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
明爱医院KOL女实习医生被捕 通宵扣查今偕探员到医院搜证
01:24
明爱医院KOL女实习医生被捕 通宵扣查今偕探员到医院搜证
突发
6小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
10小时前
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
影视圈
1小时前
将军澳13岁女童偷38万元现金 用作小红书打赏
00:59
将军澳13岁女童偷38万元现金 用作小红书打赏
突发
5小时前
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
12小时前
陈敏儿离世前半个月已入院陷昏迷 黄日华痛心好友未能大步跨过 去年12月最后见面极精神
07:59
陈敏儿离世前半个月已入院陷昏迷 黄日华痛心好友未能大步跨过 去年12月最后见面极精神
影视圈
6小时前
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
6小时前
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
即时中国
2026-06-12 16:32 HKT
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
00:29
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
即时中国
2026-06-12 07:00 HKT
保安员真系「冇嘢做」？ 高学历后生仔入行3年惊觉中伏 实Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
保安员真系「冇嘢做」？ 高学历后生仔入行3年惊觉中伏 实Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
时事热话
8小时前