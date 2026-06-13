澳洲羽毛球公开赛│吴英伦不敌法汉 四强止步仍创个人生涯最佳

周六（13日）举行的澳洲羽毛球公开赛半决赛，港队羽毛球男单代表吴英伦撼印尼球手阿尔维·法汉(Alwi Farhan)。港将力战三局（11：21、21：17、9：21）惜负，无缘决赛。

世界排名41位的吴英伦生涯首次闯入超级500级别4强，对手是世界排名13位、前世青赛冠军法汉。早在今年3月的瑞士公开赛8强，吴英伦曾以局数0：2不敌对手。

今日（13日）港将开赛慢热，以11：21先输一局。次局他状态回暖，一直保持领先，虽然中段法汉攻势激烈并曾追平至16：16，幸吴英伦心态稳健，连取三分拉开差距，以21：17扳回一局。

可惜决胜局吴英伦开局后劲不继，在落后0：12的劣势下，被法汉迅速以21：9拿下。吴英伦最终以局数1：2铩羽而归，遗憾与生涯首个超级500决赛席位失之交臂。