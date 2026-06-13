摩洛哥K1超联｜提早锁定年终总冠军大奖 刘慕裳不失一分入周日决赛

今季未尝败仗的空手道「形」「世一」刘慕裳（Grace），周五在摩洛哥拉巴特出战今季最后一站WKF K1超级联赛，由小组到淘汰赛以不失一分、全数以7:0击败对手，跻身周日（14号）决赛，赛前获得一则好消息，港将凭今季连赢头3站K1超联冠军，加上今站晋级决赛的成绩，获WKF提早宣布连续2季获「年终总冠军」，下季可继续穿著「金边袍」比赛，为香港空扛道再创历史。

摩洛哥比赛未完，大会已率先公布刘慕裳有足够分数蝉联「年终总冠军」。WKF FB图

WKF FB图

一如以往，WKF每季有4站K1超级联赛，Grace由今年一月挟「世一」及「年终总冠军」双头衔展开新赛季已显示实力，连赢头3站冠军（一月伊斯坦保、三月罗马、四月四川乐山），卫冕「年终总冠军」机会高唱入云，港将周五在摩洛哥的最后一站超联赛没有放松半步，在小组赛先后以7:0大胜日本青水那月及委内瑞拉的华伦天娜（Olivine Diana Valentina）。

晋级8强淘汰赛，Grace先以7:0胜日本的Kiri Mishima，再在4强以7:0 零封西班牙的加西亚（Paola Garcia Lozano）；周日将对日本老对手尾野真步，这亦是今季全部4站K1超联女子形的决赛对手，之前3站的胜方都是Grace。

Grace道袍膊位上的金色字，只有「年终总冠军」或「世界冠军」才可以锈上，Grace去年连夺世界冠军及年终总冠军。WKF 图

对于提早蝉联「年终总冠军」，Grace表示：「很多年前，我从没想过我会走到现在这一步，去年第一次夺得『年终总冠军』到今年我成功卫冕，全都是来自一份强大的信心，这信心不单止对我自己，亦是对我团队的一份信心。」除了体院的支持外，Grace自2024年底开始到西班牙跟前世一兼东京奥运金牌得主珊齐丝（Sandra Sanchez）训练至今。

「说真，今季开始时，我没想过我可以再取得『年终总冠军』这荣衔，主要是我不想将这压力放在自己身上，所以更专流于自己每一次比赛的表现上，这亦是我唯一可以回馈对我一直支持的团队及相信我的人。」Grace在周日决赛后，将马不停蹄飞往印尼出战下周举行的亚洲锦标赛。

记者：徐嘉华