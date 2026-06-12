剑击｜男花主教练基连：亚锦团名次关乎世锦赛种籽排名 期望亚锦赛争男花团金牌

香港剑击总会近日公布了下月22日一连9天在香港亚博馆举行的世界剑击锦标赛的24人名单，跟下周印度亚洲锦标赛的人选一模一样，被寄予争金厚望的男子花剑队主教练基连（Greg Koenig)期望在团体赛争取历史首面亚锦赛金牌，此举有助提升团体的世界排名，有利世锦赛的种籽排名。

男花于5月初的伊斯坦堡世界杯取得团体铜牌，阵容跟亚锦赛及世锦赛一样，功臣包括蔡俊彦(左起)、何承谦、张家朗及梁千雨。香港剑总图

Greg对今季最后2项大赛 - 亚锦赛及世锦赛充满期待。徐嘉华摄

Ryan将以双卫冕身份出战下周亚锦赛及下月世锦赛。FIE图

「剑神」张家朗曾于2016及2022年夺过亚锦赛金牌。FIE图

以应届亚锦赛及世锦赛个人赛「双冠王」蔡俊彦（Ryan）坐阵、加上「剑神」张家朗、师弟梁千雨及应届世少冠军何承谦组成的男子花剑队令人十分期待他们在印度及亚博主场的表现，尤其是团体赛，他们在今个赛季（2025-2026年）在FIE世界杯3夺团体赛奖牌，包括1月巴黎站的金牌、4月开罗站的银牌及5月伊斯坦堡的铜牌，全部在半年内发生，男花团的世界排名升至现时的第4位，成为「亚洲第一」，跟第3位的法国只相差3分，若能如愿在下周展开的亚锦赛夺金，世界排名可望历史性跻身头3位。

年仅17岁的何承谦首次代表香港出战成人组的亚锦赛及世锦赛，他在今季的FIE世界杯及大奖赛的表现亮丽。FIE图

21岁 的梁千雨近年成为男花队主力之一，在团体赛的稳定表现受到认同。FIE图

基连坦言，每次比赛，他都期望花剑队能以金牌为目标，他说：「每次比赛，我都期望他们争取金牌，当然在剑击场上千变万化，但我们的剑手现时状态都很好，我对他们都很有信心。」

「在今季的FIE世界杯，我们证明了在团体赛的争牌实力，在亚锦赛最想做到，是在团体赛获胜，我们的世界排名为会升上一位至第3，若成功的话，我们可以在早段避开碰上不想碰的队伍如意大利、美国或日本。

印度亚洲锦标赛将于本月19至24日举行，头3天先进行3个剑种的男、女子组个人赛，紧随是最后3天是团体赛，部份剑手将于周二（16号）陆续启程到，男花的Ryan今届将以卫冕身份参加个人赛，而团体赛将跟队友力争金牌（他们上届夺铜牌）。

翻查以往世锦赛的举办地，亚洲区办过的地方不多，只有2018年在国内无钖、2008年北京及1999年首尔，其余大多书欧美举行，香港今次是相隔8年再有世锦赛落户亚洲，十分难得。

首次在香港举行的FIE世界剑击锦标赛的门票已公开发售，由7月25号正赛开始的票价分：HK$1500、1200、1050（视线受阻）、840（视线受阻）、800、500、350、250；22至24号的个人赛资格赛将在Hall 2举行，只设300个企位，票价150港元；预计来自200多个国家及地区约1000名剑手来港比赛，要现场支持香港剑手，可即上https://www.klook.com购票。

印度亚锦赛（6月19-24日）、香港世锦赛（7月22-30日）港队名单：

男花：蔡俊彦、张家朗、何承谦、梁千雨

女花：陈诺思、符妤名、郑晓为、梁雅蕾

男重：方凯申、吴浩天、何玮桁、刘昊峰

女重：佘缮妡、朱嘉望、陈渭泠、吴海谛

男佩：陈乐熹、何柏霖、何思朗、李俊林

女佩：薛雅齐、朱咏翘、刘绮程、梁洛文

记者：徐嘉华