澳洲羽毛球公开赛│港队男单三阳开泰 李卓耀、伍家朗、吴英伦携手闯16强

澳洲羽毛球公开赛周三（10日）完成首轮正赛，继女双组合吕乐乐／曾晓昕昨日轻取美国对手报捷后，港队今日在男单赛场亦频传喜讯。李卓耀和伍家朗双双在先失一局的劣势下，成功逆转对手高奏凯歌；而小将吴英伦亦直落两盘淘汰越南对手，与两位大师兄携手晋级16强。

李卓耀今日「让一追二」，逆战反胜美国选手Eogene Ewe。新华社

21岁港队小将吴英伦轻松晋级。新华社

李卓耀、伍家朗逆转反胜 吴英伦轻松晋级

现时世界排名第23位的李卓耀今日「让一追二」，在对阵美国选手 Eogene Ewe 时，虽先失一局 18:21，但他迅速调整并站稳阵脚，及后连取两局 21:10 和 21:15 顺利反胜晋级。他将于明日（11日）迎战世界排名第35、来自印尼的 Zaki Ubaidillah，全力争取8强席位。

另一边厢，伍家朗亦上演逆转好戏。他在先失一局 17:21 后奋起直追，连扳两城，当中第二局更以 21:7「大炒」对手，最终击败世界排名第48的比利时球手卡拉基（Julien Carraggi）。伍家朗在16强将会面临考验，硬撼世界排名第22兼上届亚军的日本好手田中涌士（Yushi Tanaka）。两人过往3次交手，伍家朗均未尝胜果，预计明日将会是一场激烈的硬仗。

至于21岁港队小将吴英伦则赢得相对轻松，以 21:18 及 21:13 淘汰越南球手阮海当（Nguyen Hai Dang），明日将继续与两位大师兄分途出击。

伍家朗逆转反胜。新华社

陈延泽\吴芷柔直落两盘 21:18 和 21:16 击退对手，强势挺进16强。。陈延泽IG截图

陈延泽／吴芷柔混双过关 「洪吕配」创生涯最佳

双打方面，虽然「邓谢配」缺席本站赛事，但港队仍有世界排名45位的陈延泽／吴芷柔出战混双。两位港将近期状态火热，早前曾于马来西亚大师赛杀入8强。今仗面对世界排名仅低两位的韩国组合 Kim Jae Hyeon／Jang Ha Jeong，两人发挥出色，直落两盘 21:18 和 21:16 击退对手，强势挺进16强。

回顾周二（9日）的男双赛事，世界排名第55的香港组合洪魁骏／吕俊玮激战3局后，以 21:17、11:21、21:13 「以下克上」，力退世界排名高18位的印尼组合 Ali Faathir Rayhan／Devin Artha Wahyudi。这场胜仗同时打破了该对男双组合的生涯最佳纪录，首度闯进超级500级别赛事的16强。

吕乐乐／曾晓昕速胜 「双杨配」憾负印尼组合

女双赛果方面则喜忧参半。「双杨配」杨雅婷／杨霈霖周二硬撼赛事7号种子、世界排名第15的印尼组合 Febriana Dwipuji Kusuma／Meilysa Trias Puspitasari，最终以 9:21、18:21 憾负，无缘次圈。不过，另一对组合吕乐乐／曾晓昕则表现强势，仅耗时23分钟，便直落两局 21:8、21:3 轻取美国组合 Lillian Cao／Yuran Zhang，轻松取得16强门票。