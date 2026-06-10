剑击｜HALL 1 开5000坐席 香港剑总望「坐爆」亚博馆

香港将首次于下月22日一连9日在亚洲博览馆举行FIE（国际剑联）世界剑击锦标赛，门票周二（9号）开始公开发售，查看销情，头3天率先进行的个人赛资格赛只开放Hall 2比赛，设300个企位（票价$150港元），尚余门票；而25号起在Hall 1 （全座位）进行的个人赛正赛，9种票价由HK$250-$1,500不等，其中3天最贵的1,500门票已售罄，包括25号（男花、女重个人赛正赛）、28号（男花、女重团体赛）及30号（男佩、女花＋煞科日）。香港剑击总会秘书长林衍聪表示满意销情，期望届时坐爆亚博，为香港剑手现场打气加油。要现场撑港队，可即上https://www.klook.com购买。

一如以往，剑坛地位仅次于奥运会的FIE世界剑击锦标赛计有个人赛及团体赛，9 天的比赛中，头3天是各剑种的资格赛，紧随的另外3天是「正赛」，最后3天是团体赛，现时已售罄的3天最高票价$1,500坐席，包括有应届「世界冠军」蔡俊彦（Ryan）及「剑神」张家朗坐阵的的男子花剑以及全运铜牌得主、女重的佘缮妡（Kaylin）同于25号登场的个人赛「正赛」，以及同于28号再度同日上场的男花及女重的团体赛（一日打完），另一日是30号煞科日，当天将上演男佩及女花团体赛决赛日。

佘缮妡夺全运会女重个人赛铜牌。资料图片

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男佩何思朗夺全运个人赛银牌。资料图片

前男佩奥运代表、现任香港剑总秘书长的林衍聪表示：「其实香港剑总对销情都好有信心，这不仅是百年难得一遇、在香港举行的世界锦标赛，加上剑击在香港以及亚洲地区的氛围都好好，还有去年11月全运会在香港营造的气氛，我们都希望在这些因素加持下，下月的世锦赛会出现『爆满』。」

应届世界冠军的蔡俊彦可望在主场再创佳绩。资料图片

翻查以往世锦赛的举办地，亚洲区办过的地方不多，只有2018年在国内无钖、2008年北京及1999年首尔，其余大多书欧美举行，香港今次是相隔8年再有世锦赛落户亚洲，十分难得。

张家朗曾两夺世锦赛个人赛铜牌。资料图片

港队曾夺世锦赛1金4铜

香港队历来在世锦赛曾夺1金4铜，包括蔡俊彦（Ryan）将以卫冕身份主场出击，「剑神」张家朗亦曾在2022年夺过个人赛铜牌，他们2人加师兄杨子加及师弟梁千雨曾于2023年夺过历史性团体赛铜牌；另外2面铜牌来自已退役的女重剑后江旻憓，她曾于2019及2022年两夺个人赛铜牌。

由25号正赛开始的票价分：HK$1500、1200、1050（视线受阻）、840（视线受阻）、800、500、350、250；大会设约5000坐位，包括部份留给各地运动员及团队、赞助商等，预计来自200多个国家及地区约1000名剑手来港比赛，每个剑种只有4男 4女代表。

香港世锦赛赛程：

2026年7月22日（星期三）：男花、女重资格赛

7月23日（星期四）：男重、女佩资格赛

7月24日（星期五）：男佩、女花资格赛

7月25日（星期六）：男花、女重正赛

7月26日（星期日）：男重、女佩正赛

7月27日（星期一）：男佩、女花正赛

7月28日（星期二）：男花、女重团体赛

7月29日（星期三）：男重、女佩团体赛

7月30日（星期四）：男佩、女花团体赛

记者：徐嘉华