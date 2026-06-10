电竞｜《时代》百大最有影响力体育人物电竞获肯定 传奇英雄联盟选手Faker与占士、C朗并肩

《时代杂志》每年都会评选出该年度的百大对世界最具影响力人物，而今年特别就体育界人物评选出百大对体育领域具影响力人物，榜上除了NBA球星勒邦占士，足球巨星C朗等一众体坛巨星外，名单上亦出现电竞界传奇李相赫（Faker），除了是对Faker的一种肯定外，亦是电竞开始受世界体坛肯定。

Faker入选《时代》体坛百大并肩C朗、占士。AFP

根据预测到2030年电竞全球市值将达74.6亿。AFP

Faker入选《时代》体坛百大并肩C朗、占士

《时代》今次设的百大体坛人物并不只关注在体坛成绩上，亦特别注重于该人物在该领域赛场内外的影响力上，在名单上除了荣登封面被杂志称为「世纪运动员」的占士，一同入选的亦有C朗、美斯、大谷翔平等一众体坛巨星。

Faker的入选除了是对他个人的肯定外，亦意味着电竞开始受国际体坛认可。AFP

而名单中亦有一个姓名足以令世界电竞迷为之振奋，《英雄联盟》电竞传奇选手Faker亦获入选，在入选的文章中《时代》指出：「李相赫被公认为史上最佳电竞选手，曾带领韩国战队T1六夺《英雄联盟》冠军包括最近缔造的3连霸王朝。」而实际上Faker今年年头亦获颁韩国体育界最高劳耀的「青龙勋章」，足以反映出Faker在韩国体坛已具一定影响力，《时代》亦指Faker带动了众多粉丝，亦推进了全球的电竞发展：「电竞从最初1972年在史丹福大学以滚石杂志订阅为奖品的小众社区赛事，发展到现今的全球产业，并根据预测到2030年电竞全球市值将达74.6亿。」而Faker的入选除了是对他个人的肯定外，亦意味着电竞开始受国际体坛认可。

