网球｜「网球女王」强势回归！44岁细威复出双打响头炮 爆复出理由：喺屋企太闷

44岁的「网球女王」莎莲娜威廉丝（Serena Williams，细威）自2022年美网后，阔别赛场近四年再度亮相巡回赛。持外卡参赛的细威伙拍加拿大新星麦保高（Victoria Mboko），直落两盘以7-6、6-2淘汰3号种子组合玛莉查/卢特莉芙，全场耗时1小时30分钟，闯入皇后会杯8强，强势取得复出之旅的「开门红」。

盛赞拍档撑起全队 复出理由竟是「放暑假」

赛后，全场观众为这位传奇球星的回归送上热烈欢呼。被问到重返赛场的感受，细威难掩兴奋：「非常有趣！和麦保高一齐打波特别开心。她在场上撑起了整队，关键分处理得非常出色，我可以完全信任她。虽然我们从未搭档过，但夹起来感觉非常自然。」

不过，当主持人问及为何选择在此刻复出时，这位前世界第一的答案却令人捧腹大笑：「我都唔知。就系……我实在无咩更好的事做。我厌倦了日日留在屋企。小朋友放暑假喇，咁点解唔出嚟打波呢？」。

场上笑声不断 细威自嘲「甩漏」多

有别于以往在单打赛场上的杀气腾腾，细威今仗与拍档在场上不时有讲有笑，气氛轻松。麦保高透露，两人的化学作用极佳：「我们打法非常互补。有时她失误了，或者我打失了两球，我们就会互相自嘲『我哋真系水皮』。这种轻松的气氛反而让我们更放松，能够放开手脚去打。」细威亦不忘自嘲场上的失误：「有球我竟然接不到，太丢脸了！平时训练我一球都不会漏确实有点尴尬。」

追求完美不自满 冀下仗表现更佳

尽管首战告捷，但出名是「完美主义者」的细威对自己仍有更高要求：「麦保高打得特别好，但我自己还有很多地方要改善。下一场我必须把回球处理得更好，我一定做得到。好消息是，我们还有进步空间。」拍档麦保高亦和应指，两人都不会满足于现状：「永远不满足，这样才能继续向前走。我明天还有单打赛事，正好拿这场双打当作热身，相信明天我们的表现一定会更好。」