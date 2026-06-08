羽毛球｜15岁叶心悠连擸五站青年组及公开赛冠军

年仅15岁 的羽毛球女单代表叶心悠近月在国际赛上气势如虹，连扫5站冠军，包括周日完成的拉脱维亚首都里加举行的国际赛（属世界羽联未来系列赛），她首次挑战国际赛成人赛组别，更成功夺得女单冠军。

叶心悠连续五站不失一局封后。香港羽总图

香港羽总图

香港羽总图



叶心悠近月在国际赛屡获佳绩，自今年4月起，她横扫保加利亚、塞浦路斯、克罗地亚及法国共4站欧洲青少年国际赛的女单冠军。上周才在法国捧青少年国际挑战赛（U19）冠军奖杯，她马不停蹄来到拉脱维亚国际赛（成人组比赛），她第一次越级挑战成人赛，她从外围赛打起，先后淘汰2位波兰球手后跻身正赛，并在头2圈击败来自印度及中华台北的球手，再在8强胜爱尔兰对手。



越战越勇的心悠在4强面对18岁的中华台北柯佳玲，港将首局先取21:18，次局开局一度落后0:5，但她及时调整战术，终以21:15闯入决赛对同龄的8号种籽、印度的Tanvi Patri，叶心悠甫开局以21:14先拔头筹，次局在落后1:9下一分分追上，最后以21:16奠胜，取得个人第一个国际赛成人组冠军，这亦是心悠连续第5站夺冠的国际赛，而且她以不失一局姿态下封后。

