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剑击｜中医学学生梁雅蕾连中三元 : 我也为自己感到骄傲

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更新时间：08:36 2026-06-08 HKT
发布时间：08:36 2026-06-08 HKT

一连2天的会长杯剑击锦标赛周日继续在香港公园体育馆进行最后一日的「生死睇今日」，除梁氏兄弟梁天晴、梁千雨外，还有一位同样是21岁 的梁雅蕾（Janelle），她为了争取9月爱知名古屋亚运会参赛席位，选择暂停浸大中医学学士课程，本地排名第4的她周日虽然在8强以13:15负最终亚军的黄纯一，但有足够分数首次夺得亚运资格。

梁雅蕾为搏亚运暂停中医学业。徐嘉华摄
梁雅蕾为搏亚运暂停中医学业。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

去年8月完成头2年的中医学课程后，决定暂停学业，全职冲一冲亚运资格，今年一月开始随队参加FIE的世界排名赛共6站，曾于4月的开罗站由小组赛打起，首次跻身正赛64强，她在这一仗是顶住左脚脚踭韧带断裂，为争亚运积分豁了出去搏一搏。

Janelle在16强对廖恺翘时，她在落后下一剑剑追上，打至14:14平手时，裁判翻看录影期间，她只能静静的等裁判判决，最终Janelle以一剑取胜。徐嘉华摄
Janelle在16强对廖恺翘时，她在落后下一剑剑追上，打至14:14平手时，裁判翻看录影期间，她只能静静的等裁判判决，最终Janelle以一剑取胜。徐嘉华摄
徐嘉华摄
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对于「生死睇今日」一役，Janelle过关斩将至8强止步，她说：「其实我今日全日都好紧张，好难放松去打，未试过如此大压力下去争一个大比赛的资格；上一届我差一位去不到亚运（2023杭州），今届去到好开心。」

Janelle这次停学的决定没有白费，停学这10个月，她在海外及本地赛的成绩令她位列排名第4位，将代表香港参加本月中的印度亚锦赛、下月香港世锦赛及9月爱知名古屋亚运会，全部3个比赛都是她第一次参加。她续称：「全职后的决心及打剑的思路都清晰了很多，我没设一个期限给自己要打多久，会每年给自己一个目标，好似今年我的目标是在FIE比赛入正赛64强以及争取亚运资格，这些我都做到，都好为自己感到骄傲，可能下一季目标是入FIE32强。」Janelle完成9月亚运后，会重返校园，一边读书一边全职训练，看自己的剑击路可以走多远。

还有一个星期就到了印度亚洲锦标赛（女花成员还有郑晓为、陈诺思及符妤名)，第一次参赛的Janelle表示：「团体一定是以争奖牌为目标，个人赛的话，由于是第一次参加，我不会给自己很大压力，希望正常发挥。」为了预防水土不服，中医学学生的Janelle考虑带备中药以备不时之需。

以下是各赛项的三甲得主：

记者/摄影：徐嘉华

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