法网｜曾陷抑郁险挂拍 祖华莲丝卡夺亚赢尽掌声

波兰外围赛神奇「黑马」祖华莲丝卡（Maja Chwalinska）虽然在法国网球公开赛女单决赛中，以3:6、2:6不敌俄罗斯新星安祖莉娃（Mirra Andreeva），未能成为公开赛年代第二位以外围赛球手身分捧走大满贯的女单冠军。然而，近三周的神奇之旅，已彻底改变了这位曾受抑郁症困扰、甚至连酒店租金也几乎付不起的24岁球手的人生。

走过抑郁阴霾 穷到需靠企业赞助交租



祖华莲丝卡在青年组时期曾与现任波兰「一姐」施维迪克（Iga Swiatek）拍档杀入澳网女双决赛，但转战职业初期却饱受抑郁症折磨，一度需要暂别网坛休养。在今届法网前，她只能在欧洲的次级巡回赛中打滚。今次法网之旅，她甚至没有球衣赞助商，随著不断过关斩将，要负担延长逗留巴黎的酒店住宿费也感吃力，最终幸获波兰饮品公司拔刀相助才解燃眉之急。



回首这段不可思议的旅程，祖华莲丝卡感触良多：「这是18年来的努力、耐心与坚持。我经历了太多才能走到这一步。人生有时很奇妙，你只需要做好自己，并相信总有一天会水到渠成。这绝对是我毕生难忘的三个星期。」



奖金远超生涯总和 世界排名狂飙至21位



尽管未能一黑到底夺得桂冠，但法网亚军的成绩已为祖华莲丝卡带来极为丰厚的回报。她将获得高达140万欧罗（约1,180万港元）的亚军奖金，这笔巨款几乎是她过去整个职业生涯总奖金的两倍！同时，她的世界排名亦将迎来大跃进，由原本的114位，大幅狂飙至创生涯新高的第21位。对于未来势必大增的关注度，她表示：「这绝对会有很大的不同，但我相信并希望自己能够适应。我非常感恩这段时光，但我必须专注当下，继续倾尽全力成为更好的球员。」



获名宿艾华特大赞



这场决赛只是祖华莲丝卡职业生涯第20场WTA巡回赛级别的赛事，更是她首次面对世界排名前十的顶级球手。她的惊艳表现，获得了7届法网女单冠军、美国传奇名宿艾华特（Chris Evert）的高度评价。



艾华特直言，这位波兰球手能杀入决赛，其成就绝对能与夺冠的安祖莉娃媲美：「虽然她今天似乎有点气力不继，但她真的是横空出世。我非常喜欢看她打球，她的球风极具娱乐性且变化多端，她甚至打出了一些我们自1970年代以来从未见过的奇妙击球。」

