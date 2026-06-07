法网｜19岁安祖莉娃成施莉丝后最年轻冠军 霸气高呼：首先要多谢自己！

法国网球公开赛女单8号种子19岁的安祖莉娃（Mirra Andreeva），周六在决赛成功阻止再爆冷，以直落两盘6:3、6:2轻取波兰外围赛黑马祖华莲丝卡（Maja Chwalinska），捧走生涯首座大满贯锦标。她更成为自1992年名宿施莉丝（Monica Seles）以来，最年轻的法网女单冠军得主。

战衣印金句 多谢自己」

「我想多谢我自己。」当安祖莉娃举起象征法网女单最高荣誉的苏珊朗格伦杯时，她穿著的特别版外套上正正印著这句霸气宣言。

在颁奖仪式上，安祖莉娃除了展现风度感谢对手、赛会，以及由名宿马天妮丝（Conchita Martinez）带领的教练团队外，她将最重要的一句感谢留给了自己：「我也想感谢自己一直以来的信念。即使在最艰难的时刻我也付出了100%的努力，每天都努力成为一个更好的人和球员，并且努力战胜了内心深处的许多『心魔』。只有我自己知道这两星期我有多紧张，所以多谢自己的努力，多谢自己付出了最好的一面。」

安祖莉娃笑言：「一开始我只是想搞吓笑，让大家觉得我很幽默。但后来我意识到，为什么不多谢自己呢？因为真正在场上流汗、承受所有神经绷紧压力去完成工作的人，正是我自己。」

告别情绪失控 视费达拿为冷静榜样

安祖莉娃在青年组时期已是世界第一，天赋毋庸置疑，但过去却不时因为在场上情绪失控而影响发挥，例如曾因怒掷球拍及爆粗而被罚。不过，今届法网她却展现出惊人的成熟度。即使在决赛面对祖华莲丝卡多变的刁钻打法以及场内的大风环境，她依然保持极度冷静。

这种蜕变归功于曾协助梅利（Andy Murray）的心理医生卡斯托里（Alexis Castorri）。安祖莉娃透露，心理医生教导她在情绪即将爆发时，在脑海中想像一个「巨大停车标志（Stop sign）」。此外，她更以「瑞士天王」费达拿为学习对象：「我看了很多费达拿在这里的比赛。虽然没有人能拥有他那种独特的气场，但我真的很想模仿他在场上的从容举止。我选择在场上做一个战士，而不是被沮丧情绪牵著走。」

冲上观众席拥抱 马天妮丝点石成金

夺冠的一刻，安祖莉娃第一时间冲上球员包厢，与教练马天妮丝紧紧拥抱。自这对「师徒组合」于2024年合作以来，马天妮丝已见证了爱徒赢下5个WTA巡回赛锦标。安祖莉娃感动地说：「我们一起经历了许多高低起跌，她告诉我她为我感到非常自豪，能听到她亲口说出这番话，对我来说意义非凡。」

