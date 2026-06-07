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剑击｜佘缮妡身体欠佳仍封后 本月中亚锦赛目标清晰 : 我想拿金牌

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更新时间：07:05 2026-06-07 HKT
发布时间：07:05 2026-06-07 HKT

上月才满25岁的香港女重一姐佘缮妡（Kaylin），周六在香港公园体育馆举行的会长杯剑击锦标赛（9月爱知名古屋亚运最后一个本地计分赛），顶住身体不适，由小组打到决赛，并以15:6大胜小师妹吴海谛封后；对于2星期后的印度亚洲锦标赛，Kaylin期望转换上届亚锦赛个人赛的奖牌颜色，目标夺金。

佘佘大热姿态重夺会长杯冠军。徐嘉华摄
佘佘大热姿态重夺会长杯冠军。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
女子重剑：三甲选手包括冠军佘缮妡（中）、亚军吴海谛（左二）、季军连翊希（右一）及宋德心（痘二）。徐嘉华摄
女子重剑：三甲选手包括冠军佘缮妡（中）、亚军吴海谛（左二）、季军连翊希（右一）及宋德心（痘二）。徐嘉华摄

 

共有51人参加女子重剑比赛，Kayling在小组以5胜1负、总排名第7直入32强淘汰赛，她在小组赛曾跟对手头撞头感不适，去到淘汰赛，不时出现透支状况，但她都一一忍住，先后击败陈喆盈（15:3）、上届冠军吴琬琳（15:7）及亚锦赛队友陈渭泠（15:13），到4强以15:8胜师姐连翊希入决赛对上届亚军的小师妹吴海谛，Kaylin以15:6取胜，继去年12月香港公开剑击锦标赛后再次在本地封后。

Kaylin赛后谈到身体不适时说：「其实今季的身体都不是好好，今日的会长杯我可以不打（她的世界排名17足以取得亚运资格），但我想藉会长杯去备战亚锦赛（本月19号开始）及世锦赛（下月22号开始），好想今季能争取到一些东西（指奖牌），但至今仍未有。」

徐嘉华摄
徐嘉华摄
佘佘(右)跟吴海谛的决赛。徐嘉华摄
佘佘(右)跟吴海谛的决赛。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

Kaylin认为自己顶住身体不适参赛，可以训练到自己的「斗心」以及不放弃的精神，她说：「当我的脚也要抽筋时，或者鼻子快要流鼻水时，继续集中比赛，用自己不同的招数去应战，这种经历有助我日后打比赛。」

本月亚锦赛代表陈渭泠8强以13:15不敌佘缮妡。徐嘉华摄
本月亚锦赛代表陈渭泠8强以13:15不敌佘缮妡。徐嘉华摄
本月亚锦赛代表朱嘉望8强以11:15不敌连翊希。徐嘉华摄
本月亚锦赛代表朱嘉望8强以11:15不敌连翊希。徐嘉华摄

Kaylin其实在今季的FIE世界排名赛表现一点也不失礼，在8站世界杯及大奖赛中，她有4站跻身至16强、2站32强、2站64强，只是未有奖牌落袋，难怪她十分重视亚锦赛及世锦赛，期望有奖牌的突破，难怪她一说到本月中的亚锦赛，去年夺个人赛铜牌的她说：「我想拿金牌。」

吴浩天(左一)没比赛时，就到女重指点徒弟吴海谛。徐嘉华摄
吴浩天(左一)没比赛时，就到女重指点徒弟吴海谛。徐嘉华摄

经历上季超好的成绩包括一站大奖赛金牌、一站世界杯铜牌、亚锦赛铜牌、世大运金牌及全运会铜牌，世界排名曾到过新高的第4位；来到到今季（2025-2026年）她不断推动自己也要获得佳绩，就算在自己身体不适下也继续强逼自己练习，加上跟新任教练的磨合，这些都逼自己去到一个难以承受的爆破点，她表示：「感觉今个赛季好长，好多时未恢复好、或者身体不舒服时，仍然Push自己争取佳绩；今季只剩下亚锦赛及世锦赛，我的亚锦赛目标是争金，但这之前，我要好好休息，放松一下自己再去练习。」

以下是各组别队员的成绩：

记者/摄影：徐嘉华

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