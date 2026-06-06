15人榄球｜港队周日主场斗韩国力争7连冠 苏礼文迎代表香港30场：用行动以身作则

港队男子15人榄球队周日在香港足球会主场出战亚洲榄球锦标赛，将会迎战韩国，而今战若取胜港队亦将完成历史性7连冠，而球队周六在香港足球会进行操练，主教练贺咸（Nigel Hotham）表示今战将会很困难，并希望球队可以交出最好表现，而即将代表港队30场的苏礼文（Kyle Sullivan）亦希望可以用行动去传达以身作则的讯息。

贺咸强调球队必须打出最好的表现

港队男子15人榄球队因同时间需要备战来年世界杯，因此分途出击一队前往日本进行集训，另派出香港选拔队出战作客斯里兰卡的首场亚洲榄球锦标赛，最终以15:14险胜取得开门红，而周日港队则会主场出击斗强敌韩国，若能取胜即封王并创下历史性的7连冠，而部分早前到日本集训的成员亦会归队迎击强敌。

而今次的领军主教练贺咸则表示上次作客因为不少球员是首次出战，因此因紧张和焦虑而影响到表现，但相信球员在经历完上次比赛磨合和经验会表现更好，而对于对手韩国他则表示：「这肯定会是一场艰难的比赛，韩国队在地面争抢和定位球的表现非常强，因此我们也必须有更好的表现。」

苏礼文即将代表港队30场 望用行动以身作则

而今战亦将归队的苏礼文亦将迎来生涯第30次代表出战，他亦笑言听到时感觉自己老了，而被问到他的经验能为团队带来什么时，苏礼文表示：「在领导方面我不是一个话多的人，但以身作则是我最先想到的，所以我做的每件事都身体力行和投入，用行动去传达讯息。」他亦提到不少年轻球员今次亦获机会，他认为这也是一个好的机会令他们去传达他们配得上港队这件球衣亦以此为荣，被问到周日将会是他第30次代表港队，加上在主场出战对他意义是什么时，苏礼文则表示：「对我来说，每一次代表出场都非常有意义。无论我们对阵谁，无论是哪支队伍，无论我们在哪里。但正如你所说，我认为在主场比赛总是特别的。我在这里打过很多比赛。拥有主场观众的支持，对我们和我个人来说，将是巨大的鼓舞。」

记者/摄影:魏国谦