桌球｜吴宜泽香港访问中说：我拿世界冠军翌日就将这冠军放低了 不会每日去回味它

22岁的新任桌球「世界冠军」吴宜泽周四带著冠军奖杯到Now TV接受资深桌球评述员饶家辉的访问，难得年纪轻轻登顶后的他没被胜利冲昏头脑，他笑说得奖后翌日已将世界冠军这胜利放低，他说：「很多人可能因为胜利迷失心智，但我应该不会，我没有每天去回味世界冠军这胜利，最希望保持刚开始（桌球）那份初心。」

吴宜泽夺冠后，父母为儿子披上国旗。新华社

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吴宜泽在香港接受资深桌球评述员饶家辉的访问。直播截图

上月初在享负盛名的世界桌球锦标赛决赛，吴宜泽跟前世界冠军、英格兰的梅菲（Shaun Murphy）打足35局比赛，国家队代表以18:17首夺这项桌球界最举足轻重的冠军，访问这天，他谈到打桌球的天份及努力的比例时说：「我觉得自己的桌球天份占百份之99，努力占百份之一。」

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为为求专心练波 甘愿跟朋友减少来往

「但那百份之一的努力是非常非常难的，有了天份之后，还是要有足够的勤奋，不要断去提升自己，因为桌球是一个十分难的运动，要进步，是需要很多时间去打磨的。」吴宜泽为了桌球，除刻苦训练外，更跟同学、朋友断绝来往，一心只为专心打桌球，他也说：「我也有一些朋友的，由于我必须要花全部的时间在桌球上，所以只会偶尔跟他们聊几句或者见一面放松一下自己。」

来自甘肃兰州的吴宜泽从7岁开始接触桌球，吴爸爸见儿孖有这方面的天赋，就汏心全力培养他，当年停了收入稳定的古董店，亦卖掉兰州的全家唯一住房，将钱全投入儿子身上，包括陪儿子往东莞的丁俊晖桌球学院练学习，亦陪儿子前往英国谢菲尔德（Sheffield）定居，全部都是为了桌球。

父母为自已的付出 是自己一种打好波的动力

吴宜泽在拿起世界冠军奖杯时也说「父母才是真正的冠军」，谈到父母，他表示：「父母给我付出的一切，也是有压力的，但没有影响到我对打球的信心，这反而对我是一种动力。」

今年初来港比赛的奥苏利云(左)及吴宜泽(右) 在山顶活动中谈过不停。资料图片

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吴宜泽（左四）谈到丁俊晖（左三）及赵心童（右二）。资料图片

谈「火箭」、丁俊晖、赵心童

今年2月初在启德上演世界格兰披治桌球大奖赛，赛前有一次在山顶的活动，桌球传奇奥苏利云（Ronnie O’Sullivan）不时跟吴宜泽聊天，谈到这位亦师亦友的传奇不时通过短讯给他一些建议，吴宜泽说：「他提醒我要保持自己的节奏，我是一个需要持续得分以及一个进攻的球员，找到自己的节奏是很关键的。」他亦说到自己的弱点包括在安全球上的防守及选球方面有提升的空间。

小丁为我们年青后辈及中国桌球作出很大贡献

那次出席山顶的球星还有两个他想多谢的，一个是丁俊晕、一个是赵心童。「晖哥给我们创造了很多很多的比赛机会，包括训练条件也比以前好很多，那个时候也只有他一个人去拼，那是十分困难的事，他为我们年青的后辈及中国桌球确实出了很大很大的贡献。」小丁在吴宜泽摘世界冠军后曾说：「属于我们的时代到来了！」

「赵心童去年成为第一位亚洲球手、第一位中国人成为『世界冠军』，让我想到有一天可能我也想站在那里。」吴宜泽坦言手上这个「世界冠军」比自己预期的早来了。



记者：徐嘉华