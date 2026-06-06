法网｜名宿阿加斯赞施维利夫潜能未见底 「他绝对值得赢一次大满贯！」

德国名将施维利夫（Alexander Zverev）将于周日的法国网球公开赛男单决赛迎战意大利球手高保利（Flavio Cobolli），力争打破宿命捧走生涯首座大满贯锦标。美国网球传奇名宿阿加斯（Andre Agassi）赛前大开金口力撑这位29岁球星，认为他多年来屡败屡战的坚韧精神，绝对值得赢得一次大满贯，更直言其能力远不止于此，只要跨过这道心理关口，势将蜕变至更高层次。

屡败屡战精神获高度评价

施维利夫的职业生涯已赢得24个ATP巡回赛锦标，唯独在最高殿堂总是欠缺临门一脚。他过往曾三次杀入大满贯决赛均铩羽而归，最痛心一次莫过于在2025年澳洲网球公开赛决赛受挫于冼拿（Jannik Sinner）拍下。当时濒临崩溃的他在场内留下了一句令人心酸的剖白：「我就是不够好，就这么简单。」

事隔17个月，施维利夫再次站上大满贯决赛舞台，誓要用行动推翻自己当日的说话。拥有八座大满贯锦标的阿加斯对施维利夫给予高度评价：「他能够经常在这些大赛走到最后，绝对值得极大的赞赏。无论顺境逆境，这家伙总能站在那里，只要你获得足够多的机会，（夺冠）迟早会发生的。对于他多年来总是功亏一篑却能不断重新振作的坚韧，你必须给予尊重。」

阿加斯：其比赛仍有极大上升空间

阿加斯认为夺得大满贯是球员生涯的分水岭，更直指施维利夫的能力绝不只局限于目前的成就：「他的比赛还有很大的上升空间，而且力量十足。他的发球非常漂亮，强大的第一发球让他能在对手发球局的关键时刻放开手脚自由挥洒。无论周日赛果如何，我都希望看到他继续进步，但现在看来，这个冠军已是他的囊中物。」

前「一姐」禾琪：大满贯对其家族意义非凡

前世界「一姐」禾丝妮雅琪（Caroline Wozniacki）亦十分认同这场决赛的重要性。她指出，施维利夫过去一直被「三巨头」以及新生代双雄艾卡拉斯及赞历克冼拿压制，今次绝对是破茧而出的最佳时机：「他花了很长时间才走到这一步，现在赢得大满贯的钥匙已握在他自己手中。网球对他们来说是家族事业，如果能登上网球界的巅峰并赢得大满贯，这对他整个家族而言将意味著一切。」