法网｜外围赛黑马缔造历史 祖华莲丝卡爆冷挫舒妮达杀入女单决赛

今届法国网球公开赛冷门赛果一场接一场，来自波兰的外围赛球手祖华莲丝卡（Maja Chwalinska），在女单四强以直落两盘7:6（7:4）、6:4击败刚淘汰「一姐」的俄罗斯25号种子舒妮达（Diana Shnaider），成为法网历史上首位闯入决赛的外围赛球手，将与另一位俄罗斯超新星安祖莉娃（Mirra Andreeva）争夺这项泥地大满贯的最高殊荣。

九战仅失一盘 写下网坛新童话

当比赛结束的一刻，难以置信的祖华莲丝卡瘫坐在红土场上，随后走到场边用毛巾掩面痛哭。赛后被问及感受时，她依然显得难以平复：「老实说，这就像一场梦。我不知道发生了什么事，也不知道该说些什么。」

这位24岁的波兰球手创造了网球史上最令人震惊的决赛之旅之一。她不仅是法网史上首位晋级决赛的外围赛球手，更是继2021年美网的拉度简奴（Emma Raducanu）之后，历史上第二位达到此成就的大满贯外围赛球员。在过去三周的征途中，她连过九关，期间竟然只失落过一盘，表现令人咋舌。

百名外奇兵 凭刁钻打法破局

身高仅1.64米（5呎5吋）的祖华莲丝卡凭借极高的球商和多变的打法弥补了力量上的不足，在面对击败了莎芭兰卡的舒妮达时，祖华莲丝卡全场运用大量的切球、大角度调动及精准的放短球（drop shots），彻底打乱了对手的节奏。她在关键时刻更展现出无比的勇气与冷静，全场无压力失误只有17次，远少于对手的36次，5次破发分把握到3次，成功率达到60%，最终以盘数2:0成功爆冷晋级决赛。

曾忧无钱交酒店租 奖金翻倍大丰收

有趣的是，连祖华莲丝卡本人也没料到自己能走得这么远。随著晋级轮次增加，不断累积的酒店帐单一度令她担忧无力支付，直至波兰饮品公司 Oshee 伸出援手。不过，这个烦恼现在已经烟消云散。晋级决赛已为她确保了至少162万美元（约1,260万港元）的奖金，这笔款项几乎是她过去十年职业生涯总奖金（约86万美元）的两倍。

祖华莲丝卡赛后笑言：「我们别假装有人预料到这结果，我本来在百名之外，现在却身处大满贯决赛，这感觉太不真实了，我很难去消化这一切。」她将在周六的决赛中，迎战以6:1、6:3轻取歌丝卓（Marta Kostyuk）的8号种子安祖莉娃，力争延续这个神奇童话。